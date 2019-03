El exvicepresidente de la CNMV se querella contra Francisco González y Villarejo por espiarle

Publicada el 14/03/2019 a las 12:50 Actualizada el 14/03/2019 a las 12:51

El exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Carlos Arenillas, presentó este jueveso ​​​​​por el supuesto espionaje del que fue objeto por su parte por encargo del expresidente del BBVA, Francisco González, contra el que también se ha querellado. Arenillas acusa a Villarejo y González, además de al ex jefe de seguridad del BBVA Julio Corrochano, de cuatro delitos: intervención de sus comunicaciones por parte de un funcionario público, apoderamiento de secretos de empresa, delito contra el honor y coacciones.Tal y como publicóa finales de febrero, Arenillas ya había comunicado que iba a presentar esta querella en sendas cartas que envió al gobernador del Banco de España,, y al presidente de la CNMV,. En ambos escritos, quien fue el número dos del órgano regulador de los mercados entre 2004 y 2008 pidió tanto al Banco de España como a la CNMV que revelen "cuál será su posición" ante el procedimiento judicial que investiga los trabajos por los que el comisario Villarejo cobró casi seis millones de euros.Según argumenta Arenillas en la querella, la colaboración entre González, Corrochano y Villarejo habría quedado, al menos en parte, plasmada en una serie de informes en los que se recogen una serie de afirmaciones que supondrían el desarrollo de. Según las informaciones publicadas por Moncloa.com y El Confidencial, el expolicía siguió y fotografió dos vehículos oficiales de la CNMV, y además Arenillas asegura que tanto su teléfono como el de algunas personas de su entorno fueron intervenidos por Villarejo y su domicilio, fotografiado. También destaca el ex número dos de la CNMV que ese teléfono lo empleaba para sus comunicaciones personales, pero "sobre todo para las profesionales".Quien escuchó las conversaciones que Arenillas mantuvo mientras fue pinchado su teléfono –en 2004 y 2005, precisó en su carta de febrero–o bursátiles en marcha sobre las que tenía competencia el exvicepresidente de la CNMV. Manuel Arenillas también pide la implicación del Banco de España y de la propia CNMV destacando que quien ha visto intervenidas sus comunicaciones –él mismo– ha sido consejero del primero y vicepresidente del segundo. Y que la entidad bancaria implicada –en ningún momento cita al BBVA por su nombre– es supervisada por ambos organismos.El espionaje a Arenillas se produjo en plena ofensiva del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y la constructora Sacyr para. Según El Confidencial, a González no sólo le interesaba el número dos de la CNMV por su pasado en Intermoney, "la misma agencia de valores por la que también pasó el entonces jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Miguel Sebastián, el dirigente del PSOE más implicado en el asalto a BBVA. Al presidente de la entidad financiera le inquietaba, sobre todo, lo que podía hacer Arenillas con una denuncia que el regulador había recibido en plena ofensiva".La Operación Trampa, como se bautizó el encargo del BBVA a Villarejo,y, como puede comprobarse con las fotos del domicilio y los vehículos de Carlos Arenillas, también seguimientos. Entre los espiados se encuentra igualmente el presidente de la CNMV en esos años, Manuel Conthe.