Cuca Gamarra justifica la medida del PP sobre mujeres inmigrantes para evitar que "muchos" bebés aparezcan en contenedores

Publicada el 14/03/2019 a las 11:36 Actualizada el 14/03/2019 a las 12:26

Protocolo contra el abandono de bebés

Esta medida forma parte del protocolo contra el abandono de bebés en Madrid. En Madrid, entre 30-40 niños no son abandonados y se entregan en adopción con esta medida. Lamentablemente, muchos todavía aparecen en contenedores, eso es lo indigno y cruel. ¿Prefieres no evitarlo? https://t.co/bi4ll8NJxO — Cuca Gamarra (@cucagamarra) 13 de marzo de 2019

Catarata de críticas al PP

Hay propuestas políticas xenófobas que son simplemente inaceptables, indignas y crueles.



No lo vamos a consentir. https://t.co/anbVweg4I6 — Adriana Lastra (@Adrilastra) 13 de marzo de 2019

'Cosifica la maternidad y al migrante'

La vicesecretaria de Política Social del PP y alcaldesa de Logroño,, ha justificado su propuesta acerca de queen el caso de mujeres en situación irregular alegando que se trata de evitar queEl partido liderado porcontempla la puesta en marcha de una—si consigue llegar a La Moncloa— en la que se incluye que una mujer sin papeles en España no será expulsada del país durante el periodo de embarazo en el caso de que haya decidido dar a su bebé en adopción. Esta propuesta ya está recogida en el Protocolo contra el Abandono de recién nacidos de la Comunidad de Madrid puesto en marcha en 2009 y el objetivo del PP es, según han indicado fuentes del partido.Según este protocolo,, la entrega del bebé no tiene consecuencias legales ni administrativas para la mujer. Es un proceso de carácter confidencial que evita su conocimiento en el entorno social y laboral de la mujer, dado que sus datos están sujetos a reserva.La responsable de Política Social del PP, se ha remitido a ese protocolo y ha explicado además, —en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter— que "muchos" bebés abandonados aparecen en "contenedores". "Esta medida forma parte del protocolo contra el abandono de bebés en Madrid. En Madrid,y se entregan en adopción con esta medida. Lamentablemente, muchos todavía aparecen en contenedores, eso es lo indigno y cruel. ¿Prefieres no evitarlo?", se ha preguntado Gamarra.Sin embargo,del partido de Casado, que se anunció el pasado sábado en el marco de una convención sectorial sobre natalidad y maternidad celebrada en Cartagena (Murcia). Según la portavoz del PP,, plantear retrasar la expulsión de mujeres inmigrantes que den a su hijo en adopciónque son simplemente inaceptables, indignas y crueles". "No lo vamos a consentir", ha afirmado también en Twitter.A las críticas también se ha sumado el candidato de Más Madrid a las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,, que ha consideradola propuesta del PP para que dar a un hijo en adopción sea una causa para evitar la expulsión inmediata de una mujer inmigrante en situación irregular.El ministro del Interior,, considera que la propuesta del PP. En declaraciones a SER Catalunya, Grande-Marlaska ha criticado que se proponga a las "mujeres en situaciones más desvalidas" alternativas que no se plantean en otros casos.