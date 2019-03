Igea amenazó a Ciudadanos con ir a los tribunales si no se resolvía internamente el pucherazo en las primarias

Publicada el 14/03/2019 a las 13:58 Actualizada el 14/03/2019 a las 14:20

Niega que la cúpula del partido esté involucrada

El ya candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León por Ciudadanos , Francisco Igea, ha reconocido este jueves que advirtió al partido de que si no se revisaban las primarias en Castilla y León, donde se habían contabilizado 82 votos de manera irregular, tendrían que. "No fue una amenaza, era una realidad que conocían 80 personas y había que solucionar", ha explicado."En honor a la verdad se nos dijo, desde el primer momento, que se iba a investigar.", ha manifestado Igea en una entrevista en EsRadio, recogida por Europa Press, tras agregar que "si no se iba a resolver de una manera, se resolvería de otra"."Cuando tuvimos el convencimiento de que no podíamos mirar hacia otro lado se lo dijimos al partido y a la Comisión de Garantías", ha aseverado Igea para añadir que lo que él y otros afiliados pedían era la paralización del nombramiento de su contrincante,, mientras se comprobaba que la votación era correcta.De este modo el dirigente de Ciudadanos ha recordado que "sólo tenían hasta las 14:30 horas del día siguiente", para demostrar las anomalías en la votación, incidiendo en que eran 80 personas las conocedoras de una irregularidad "que había que investigar" y que "si no daba tiempo" lo llevarían a los tribunales. Así, el candidato a la presidencia de Castilla y Leon ha querido incidir en que la ley"Si supiéramos quién fue lo habríamos dicho", ha aseverado Igea preguntado si conoce aly ha agregado que se trata de una cuestión que "no le corresponde". "Nuestra tarea era decir que por ahí no íbamos a pasar, la evidente investigación la está haciendo quién corresponde", ha subrayado en referencia a la Comisión de Garantías de Cs.Preguntado por la reacción de la cúpula de Ciudadanos, Igea ha aseverado que en las reuniones que ha mantenido con la dirección del partido todas las reacciones han sido deal recibir la información de que se había producido una irregularidad en el proceso de votación interna para las primarias castellanoleonesas.Así, ha manifestado mantener la confianza en su partido.ha zanjado.