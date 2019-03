Trapero se defiende en el Supremo y acusa a Forn de actuar con "un punto de irresponsabilidad"

Publicada el 14/03/2019 a las 14:10 Actualizada el 14/03/2019 a las 15:36

Se montó un dispositivo “seguro” en la Conselleria

Después de más de un año de perfil bajo encerrado en un despacho de la comisaría de Les Corts, el major de los Mossos d’Esquadra Josep Lluís Trapero reapareció este jueves en público en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. El que fuera jefe del cuerpo policial autonómico hasta su destitución tras la aplicación del artículo 155, cuyo nombre ha sido uno de los más citados junto al de Carles Puigdemont en el juicio del procés , prestó declaración en calidad de testigo a petición de la acusación popular, representada por la formación de extrema derecha Vox, y de las defensas del exconseller de Interior Joaquim Forn y de los líderes sociales independentistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Durante su larga intervención, que se reanudará a primera hora de la tarde, el major defendió el tan cuestionado dispositivo montado por los Mossos para el 1-O, que no tenía otra finalidad que la de “hacer cumplir el mandato judicial” de impedir la consulta. Además, cargó contra Forn, al que acusó de actuar con, y dijo que se sintió “incómodo” con la deriva del procés.Aunque fue llamado a declarar como testigo, Trapero no estaba obligado a pronunciar palabra alguna frente al tribunal. Su condición de principal investigado por un delito de rebelión en la causa que se sigue en la Audiencia Nacional contra los jefes políticos y policiales de los Mossos le permitía acogerse a su derecho a no declarar para no perjudicar su defensa en dicho proceso judicial. Sin embargo, el alto mando del cuerpo policial, para el que la Fiscalía pide once años de cárcel por diseñar “de forma deliberada unos mecanismos de actuación” que impidieron cumplir con el mandato judicial de impedir el 1-O, rechazó mantenerse en silencio. Y más, después del traje que le hicieron en sede judicial el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo, el exsecretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto o el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos –coordinador de los cuerpos policiales para el 1-O–, que acusó a Trapero de “alinearse” con la Generalitat, dey de preparar para el día de la consulta un dispositivo “insuficiente e ineficaz”.Después de que en las últimas sesiones del juicio dos de sus subordinados en aquél otoño independentista, Emili Quevedo y Manuel Castellví, defendiesen la labor de su exjefe y se alejasen de los políticos independentistas enjuiciados en el Supremo, Trapero se esforzó por limpiar el nombre del cuerpo policial autonómico. En este sentido, y al ser preguntado por el fiscal Javier Zaragoza sobre la ineficacia del dispositivo montado por los Mossos para el 1-O, Trapero intentó ser lo más claro posible. “No tenía otra finalidad que la de hacer cumplir el mandato judicial y de la fiscalía (impedir la consulta)”, aseguró el exjefe del cuerpo policial autonómico, que añadió: “¿Nos hubiera gustado tener mejores resultados? Sí, por supuesto, pero hubo lo que pudimos conseguir entre todos”. Trapero defendió también la labor de los binomios mandados a los centros de votación –“hicieron su función y la hicieron bien”– y aseguró que en ningún caso el dispositivo buscaba, como dijo la acusación popular, “facilitar” el referéndum.El interrogatorio, en el que Trapero confirmó complicada relación que mantuvo desde el primer momento con el coronel Pérez de los Cobos –“tensión dialéctica”, apuntó en una ocasión–, fue especialmente técnico. El único momento en el que se acercó a cuestiones políticas fue cuando la Fiscalía se interesó por los motivos del relevo que se produjo en la Conselleria de Interior en julio de 2017, cuando Jordi Jané fue sustituido por Forn. “Yo pienso que por la deriva política y llegó el momento [en el que Jané] no quería correr riesgos y estaba incómodo. Estábamos incómodos los dos”, afirmó el exjefe de los Mossos. En este sentido, señaló que Forn tuvo claro en todo momento “qué iba a hacer el cuerpo” y “respetó” esa decisión. Sin embargo, criticó algunas declaraciones públicas realizadas por Forn en las que aseguraba que el 1-O se podría votar con normalidaden la policía autonómica, que tenía “órdenes judiciales concretas”. “Pienso que había un punto de irresponsabilidad”, señaló el major.Durante su declaración, el alto mando policial fue cuestionado por la actuación de los Mossos d’Esquadra en la Conselleria de Economía el 20 de septiembre de 2017, otra de las piedras angulares del Ministerio Público para sostener la existencia de violencia. En este sentido, el exjefe del cuerpo policial autonómico confirmó que mantuvo varios contactos con el entonces líder de la ANC, Jordi Sànchez, que se ofreció a “ayudar” a los Mossos “en la medida que el pudiera” para mantener el orden. También recibió, señaló Trapero, una llamada del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) expresándole su “preocupación” por las imágenes que estaba viendo y pidiéndole que garantizase la salida de la comitiva judicial que estaba desde primera hora de la mañana efectuando un registro en el departamento. “Me implico más personalmente porque recibo esa llamada del presidente. (…)”, sostuvo el major.En este sentido, explicó que diseñaron un dispositivo “seguro” para sacar del edificio a la comitiva judicial que consistía, principalmente, en organizar un cordón de voluntarios que separase al cordón policial montado de los manifestantes y “entre 15 y 20 agentes del servicio de escolta” que estaban “dentro de la Conselleria” montar unaque querían abandonar el edificio y que evitase “que el lanzamiento de una botella o de algo” pudiese golpear a ninguno de los miembros de la comitiva. “Considerábamos seguro este dispositivo”, explicó Trapero, que detalló que el cordón policial, aunque comenzó a ponerse en marcha a primera hora de la noche, no se completó porque les llegó la información de que “el registro podía alargarse durante horas”. “Y mantener un cordón de la Brigada Móvil (los antidisturbios) durante horas… En algunas protestas, se aprovecha para lanzarles cosas. Por eso no se culminó”, sentenció el que fuera jefe de la policía autonómica catalana.Sobre estos acontecimientos, las acusaciones también abordaron la salida del edificio de la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, que en sede judicial declaró que tuvo “miedo” de abandonar la Conselleria y que la sacaron a través de un patio exterior, saltando “un murete” para llegar a la azotea del Teatro Coliseum. “El motivo de ofrecerle esta salida alternativaque habíamos pensado montar”, aseveró Trapero, que al ser preguntado por “hechos violentos alrededor de la Conselleria” se limitó a reseñar el “lanzamiento de alguna botella” y algún “empujón”. “Hubo algunos lanzamientos, también se lo digo”, reconoció el major de los Mossos d’Esquadra.