Trapero, sobre el dispositivo de Mossos para el 1-O: "No tenía ninguna intención de facilitar el referéndum"

Publicada el 14/03/2019 a las 12:58 Actualizada el 14/03/2019 a las 12:59

El exjefe de los Mossos d'Esquadraha afirmado este jueves ante el tribunal que juzga el proceso independentista en Cataluña que "por supuesto" el dispositivo de la policía autonómica puesto en marcha de cara al 1 de octubre. "¿El dispositivo tenía como objetivo facilitar o impedir el referéndum del 1 de octubre?", ha preguntado directamente el abogado de la acusación popular que ejerce Vox,. "Por supuesto ninguna intención de facilitar el referéndum y evitarlo venía dado por las órdenes judiciales", ha respondido Trapero, que ha declarado en calidad de testigo en el juicio.El todavía mayor de los Mossos no está acusado en este procedimiento en el, sino que lo está por el delito de rebelión en lapor la actuación de la policía autonómica en el denominado. En ese juicio, cuya fecha todavía está pendiente de señalamiento,. Ortega Smith ha hecho la mencionada pregunta a Trapero dentro de un bloque de preguntas sobre el dispositivo policial llamado, del cual el mayor ha explicado que eraante unos momentos en que Cataluña está en un momento de conflictividad, de movimientos sociales que apuntan en una dirección, otros que apuntan en otra".Según su versión, este plan se activó a principios de septiembre y no tenía "nada que ver" con las órdenes judiciales y de la Fiscalía que se estaban emitiendo en aquellos días de cara a la convocatoria de referéndum.El mando de los Mossos ha recalcado que la intención del dispositivo era "cubrir las necesidades de protección" en dependencias de la Generalitat, de instituciones del Estado y también judiciales.Sobre los informes de inteligencia que redactaron los Mossos en septiembre en los que se advertía de situaciones de violencia el 1-O, Trapero ha dicho que él no los redactó, pero les ha dado toda la credibilidad, añadiendo que si así lo manifestaban era porque ese era "un escenario posible, algo que podía suceder".