Publicada el 15/03/2019 a las 12:25 Actualizada el 15/03/2019 a las 13:10

Protestas en toda España

Más de unse manifiestan en el centro de Madrid en la protesta convocada en la capital para secundar la, promovida por el movimiento internacional 'Fridays for future' , y que ha promovido movilizaciones en más de 100 países de todos los continentes."Ni un grado más, ni una especie menos" oson algunas de las consignas que entonan los cientos de estudiantes congregados en el centro de la capital, en una manifestación dirigida por el Sindicato de Estudiantes.La protesta de Madrid avanza hacia el Congreso de los Diputados, donde los jóvenes se sentarán frente a la Puerta de los Leones para exigir la aplicación decontra el cambio climático, emulando a la adolescente sueca Greta Thunberg , inspiradora de este movimiento estudiantil, que el pasado verano comenzó a protestar frente alpara reclamar que los políticos actúen contra el calentamiento global."Es necesario estar aquí porque se nos agota el tiempo, y este no es el futuro que quiero vivir", explica a Europa Press la joven Sara, de 18 años y estudiante de Bachillerato en el instituto San Isidro de Madrid. De allí también procede Sergio, de 17 años: "Si el planeta fuera un banco ya lo habrían rescatado".La frase del joven ha sido otra de las consignas coreadas durante una manifestación de jóvenes a la que también han acudido no tan jóvenes, como el colectivodel 15M, o José Luis y Francisco, dos jubilados del madrileño barrio de Vallecas. "Tengo a un nieto aquí, y los jóvenes con esto me dan energía para varios meses", afirma Francisco.Por su parte, la estudiante de Bachillerato Rita, de 17 años, ha explicado a Europa Press que se hizo vegana motivada por la lucha contra ely ha defendido que reducir los plásticos "no es suficiente". "Hay que hacer un cambio más, que la gente se vaya concienciando de que sólo reciclar no vale, hace falta un cambio de sistema", ha sentenciado la joven.A su paso por la estatua del oso y el madroño, los asistentes han coreado algunos lemas como: "La lucha sigue cueste lo que cueste"; "Sin planeta no hay futuro"; o "La lucha es el único camino"., ha subrayado Alberto, un joven de 16 años que ha acudido a la protesta desde Aranjuez y que ha destacado que es el turno de "actuar" de los jóvenes. "Hay que intentar decirles que no estamos ciegos a aquellos que quieran taparnos. Nos toca actuar a nosotros", ha apuntado.En las pancartas de los estudiantes se pueden leer mensajes como: "Si el planeta fuese el banco ya lo habríais rescatado"; "El momento de salvar es ahora"; "Es mucho lo que está en juego. TODO";; "No economía sin ecología"; "Un respiro, CO2 No"; "Todos estamos en el mismo barco"; o "Yo me planto", entre otras.A la protesta también han acudido representantes políticos, como el"He venido para escuchar lo que dicen los jóvenes, y es el momento de pasar a la acción política decidida ante la emergencia climática, porque no tenemos tiempo. Esto es un soplo de aire fresco, y la crisis climática debería ser la prioridad número uno de la sociedad europea y española", ha afirmado a Europa Press.Frente al Ministerio de Educación, Antonio, de 54 años, que ha acudido a la marcha con su hijo de seis años, ha incidido en la importancia de educar a los niños para combatir el cambio climático., ha señalado Antonio, mientras los manifestantes alzaban la voz al grito de "la lucha sigue, cueste lo que cueste, de norte a sur, de este a oeste".La manifestación de Madrid es una de lasEn ciudades como Barcelona, los jóvenes no solo saldrán a la calle al mediodía: también por la tarde para invitar al resto de la ciudadanía a manifestarse contra el cambio climático.En España, el movimiento estudiantil 'Fridays for future', que se califica como, se ha propagado en las últimas semanas por diversas ciudades y universidades, organizando sentadas frente a sedes parlamentarias o gubernamentales."En España empezamos hace ocho semanas, cuando nos juntamos cinco amigos y decidimos que teníamos que sentarnos igual que los estaban haciendo jóvenes de Europa y de todo el mundo", explica a Europa Press Lucas Barrero, uno de los jóvenes que prendió la mecha de este movimiento ecologista en España desde la ciudad de Girona.Las manifestaciones de este viernes cuentan con eltradicionales como Greenpeace , Ecologistas en Acción, Seo Birdlife o WWF. También de representantes políticos como la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ha calificado este movimiento juvenil como "esperanzador" y "abrumador". Los jóvenes también cuentan con el apoyo de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. "El futuro sólo puede ser verde y respetuoso con el planeta", escribió en Twitter.A pesar del carácter "apartidista" del movimiento 'Fridays for future', a la manifestación de Madrid han acudido representantes de las Juventudes Socialistas y de los jóvenes de Ciudadanos, formación política que no ha apoyado públicamente estas convocatorias. Además, el Sindicato de Estudiantes ha convocado huelga este viernes en todos losde España.En el ámbito internacional, más de 15.000 científicos de varios países de Europa y de Estados Unidos han mostrado su apoyo al movimiento 'Fridays for future'. Los primeros en sumarse fueron los más de 12.000 científicos alemanes, austriacos y suizos, que han firmado un manifiesto conjunto en el que respaldan el movimiento juvenil, que mañana se manifestará en más de