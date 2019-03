El arzobispo de Granada avisa de que votar "a cierta derecha" es votar a "cierta izquierda"

Publicada el 15/03/2019 a las 21:55 Actualizada el 15/03/2019 a las 22:41

El Arzobispo de Granada, Javier Martínez, escribe una carta en la que aconseja a los fieles no votar a cierta "derecha". En ninguna parte de la carta menciona a qué partido se refiere, pero afirma que votar a esta derecha implica votar a "cierta izquierda, quien la provoca y la hace crecer y la alimenta gustosamente".Con respecto al ejercicio del voto, afirma que comprende aquellos que desean utilizar como forma de castigo contra los representantes que les han fallado. En concreto, el responsable de la archidiócesis lo explica así: "Entiendo perfectamenteque se ha visto traicionado en casi todo por aquellos a los que habían elegido como sus representantes, y entiendo el deseo de castigarles con el voto, ya que votar una vez cada cuatro años es (casi) lo único que se puede hacer para contribuir de algún modo configurar a la sociedad que deseamos". Sin embargo, advierte de que puede haber cosas peores entre los programas electorales: "Me temo que no hemos aprendido la lección, y estamos, una vez más, dispuestos a caer (y más hondo todavía) en la misma trampa".Aunque no menciona en ningún momento ningún partido político, el texto parece apuntar directamente a: "En los últimos meses, he venido oyendo, con sorpresa y tengo que decir, con una preocupación creciente, y en ambientes que se consideran verdaderamente católicos, que en las próximas elecciones van a votar a una opción política que ellos ven como la más cercana a 'la visión cristiana del mundo'" (...) Para el representante episcopal, ciertos partidos secuando lo único que hacen es convertirse en "la, de no creyentes (y de resentidos)".Además, el Arzobispo de Granada compara este partido indeseable con un partido Francés de ultraderecha que la Santa Sede llegó a vetar. "A comienzos del siglo pasado, en Francia, sucedió una historia parecida. No era el contexto de hoy, lo sé. El partido se llamaba entonces L'Action Française. Quería. El supuesto restaurador, Charles Maurras, no era creyente. Muchos católicos lo apoyaron, de todos los niveles culturales y de todas las clases sociales". Los seguidores de Maurras, recuerda Martínez, "terminaron echándose en los brazos de".En un momento del texto menciona, además, para aquellos que suelen decir que "la iglesia no debería meterse en política" que este es. "Es un razonamiento diabólico, aunque sea uno de los mantras más repetidos en ciertos círculos católicos, de todo tipo, pero más aún en los supuestamente conservadores".