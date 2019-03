Miles de jóvenes reclaman más y mejor acción climática en decenas de ciudades de toda España

Publicada el 15/03/2019 a las 14:57 Actualizada el 15/03/2019 a las 14:58

Miles de jóvenes se han concentrado enpara exigir ambición y acción urgente contra el cambio climático., aunque aún no hay cifras de organismos oficiales. En la capital, la manifestación ha partido de Sol, donde a las 12, hora prevista para su comienzo, ya era evidente que la plaza se quedaba pequeña. La movilización mundial de Fridays for Future convocada por la activista sueca Greta Thunberg, aun con retraso, ya ha llegado a España: inaugurando un nuevo 15M, un 15M climático , que parece que ha llegado para quedarse.No hay precedentes cercanos en España de una manifestación de tal nivel contra el cambio climático. Tampoco, que jóvenes y estudiantes de todo el país, saltándose clase de institutos y universidades, tomen el relevo de la lucha ambiental sin estar tutorizados ni guiados de ninguna manera. En la capital,: ni banderas de sindicatos, ni de partidos, ni de España, ni republicanas. La única simbología más o menos visible ha sido la del movimiento scout, bien presente con sus pañoletas. "No hay futuro sin planeta" ha sido el cántico más repetido, pero también se han escuchado otros como "o "Este calor en invierno no es normal"."Ya es hora de que se vaya haciendo algo. No ha habido movimiento de verdad., consideraba Ilda, presente desde los primeros minutos en la manifestación. ¿Está teniendo visibilidad la movilización, o aún queda mucho camino por recorrer? “Depende de la zona a la que vayas… En mi grupo de amigos sí, pero, asegura Diego. Pero no es un motivo para el pesimismo: Juventud por el Clima. E ir convenciendo a cada vez más gente. "Esto es un trampolín", afirmaba ayer Lucas Barreiro, el impulsor del movimiento en Girona.Ante la ausencia de una organización fuerte en el acto, el Sindicato de Estudiantes, que ha convocado huelga estudiantil en todas las aulas de España, ha copado la cabecera de la manifestación, con su lema: ". Siguiéndoles, miles de jóvenes que eran, en su mayoría, menores de edad cuando el 15M ocupó las plazas de toda España. Pero, y representantes de formaciones políticas como las Juventudes Socialistas, Ciudadanos o Más Madrid y Podemos, que no han querido, respetando el deseo de los convocantes, ocupar las primeras filas.Madrid no ha sido la única gran ciudad que se ha sumado a las movilizaciones, que se han repetido, como ya viene sucediendo varias semanas, en varias ciudades europeas, bajo el lema Fridays for Future., y también se han dejado notar en otras urbes comoLa alegría de la acción climática se alargará durante todo el viernes, porque hay algunas manifestaciones convocadas para esta tarde, como la de Zaragoza. Y no acaba aquí, porque en España, los viernes climáticos de este nuevo 15M acaban después de comenzar. Sobraban los motivos para salir a la calle ante el mayor reto medioambiental, social, político y económico del siglo.