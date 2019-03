Casado presume de que en sus listas "nadie queda descolgado" tras laminar a los fieles a Rajoy

Publicada el 16/03/2019 a las 12:11 Actualizada el 16/03/2019 a las 14:37

"Cataluña no está condenada a la xenofobia"

Mujeres con las que García Egea "sí iría a una manifestación"

El líder del PP , defendió este sábado en Madrid que en sus listas electorales para las citas ante las urnas que están por venirLo hizo pocas horas después de el partido anunciara a los números uno al Congreso de los Diputados , un listado en el que hay poco rastro de quienes apoyaron aen la última fase de las primarias o dirigentes clave de la etapa de Mariano Rajoy, como el excoordinador general,"Están todos los que están, pero no están todos los que son. Queda el Senado , la candidatura europea, la propia lista de Madrid...", dijo en Círculo de Bellas Artes poco después de haber protagonizado la foto de familia con los números uno a la Cámara Baja por todas las circunscripciones.Casado presumió decifrando en el 80% los cambios en los cabeza de lista. También de quesean mujeres.El líder de los conservadores volvió a declararse víctima de una campaña de fake news tras la polémica de las adopciones de las mujeres en situación irregular en España. Y cargó por igual contra el Gobierno socialista que contra Ciudadanos y Vox, los partidos con los que estaría obligado a negociar si quiere llegar a la Moncloa Sin citarlos expresamente, dijo que la política de los partidos de Albert Rivera y Santiago Abascal esLes acusó de esconderse en Twitter, de evitar actos con la prensa y de esquivar las preguntas. Y lamentó que "en la era de la transparencia" y la "regeneración" hay procesos que acaben en "pucherazos" y "apelaciones al transfuguismo".En un acto en el que sólo intervino él, su número uno por Barcelona,, y el secretario general, Teodoro García Egea, Casado consideró queadvirtió a sus rivales políticos.Por su parte,, hizo un discurso muy centrado en la crisis territorial catalana. "Cataluña no está condenada a la xenofobia y al tribalismo", defendió después de decir que "el procés es un gigantesco proceso de extranjería, de xenofobia e intolerancia". "Se creó la idea de que no teníamos derecho a opinar sobre lo que ocurría allí",La candidata por Barcelona señaló que su designación es "una impugnación al proyecto nacionalista" que consiste en convertir a los ciudadanos "en extranjeros"."Cuanta más veces digan 'Cayetana es de fuera, no habla catalán…' más poderoso será el sentido de esta candidatura", consideró.Antes de que Casado tomara la palabra, lo hizo el secretario general del PP, Teodoro García Egea. El dirigente, que repetirá como número uno por Murcia, presentó a los candidatos que van aEn un momento de su intervención, en la que destacó la incorporación al PP de Juan José Cortes (número uno por Huelva), padre de la niña Mari Luz, asesinada en 2008, y del periodista Pablo Montesinos (Málaga), García Egea puso en valor que la lista de Castilla y León esté integrada por unas mujeres con las que sí iría a una manifestación. Lo contrario, subrayó, de lo que haría con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo.Una de las personas más aplaudida por sus compañeros fue la presidenta del Congreso de los Diputados,, que encabezará la lista por Pontevedra.