El Supremo anula el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera

Publicada el 16/03/2019 a las 16:30 Actualizada el 16/03/2019 a las 17:23

La Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo ha informado este sábado de que el Tribunal Supremo ha anulado el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina. Esta sentencia, emitida el pasado 11 de marzo, resuelve el recurso contra el vigenteaprobado por el Real Decreto 1/2016.El recurso fue interpuesto en 2016 por la Plataforma en Defensa de los Ríos Tajo y Alberche de Talavera de la Reina, la asociación GRAMA (Grupo de Acción para el Medio Ambiente), la asociación Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, el Ayuntamiento de Mantiel (Guadalajara) y la asociación de, según ha indicado la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo en nota de prensa.El Alto Tribunal, añade la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo , declara la nulidad de varios artículos de la normativa del Plan, en concreto el artículo 9 en sus apartados 1, 3, 5, 6, y 7, en relación con los apéndices 4.1, 4.2 y 4.3, así como el artículo 10.2 en lo relativo al inciso que afirma que los de caudales ecológicos en la cuenca del Tajo "no serán exigibles en el horizonte temporal del presente Plan". La sentencia entiende, según la Plataforma, que estos artículos suponen "que tiene la Administración del Estado de establecer en el Plan hidrológico del Tajo un régimen de caudales ecológicos completo (con caudales máximos, mínimos y tasas de cambio) para todos los ríos de la cuenca, con carácter vinculante y para el horizonte temporal del Plan (2015-2021).De igual manera se critica en la sentencia –añade la Plataforma– el que no se hayan fijadoexpresamente en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina, sino solamente" (6 m3/s en Aranjuez y 10 m3/s en Toledo y Talavera de la Reina), "contraviniendo" así los caudales mínimos ecológicos fijados en el Documento de Esquema de Temas Importantes aprobado por la Confederación Hidrográfica del Tajo en 2010 (10,37 m3/s en Almoguera, 10,86 m3/s en Aranjuez, 14,10 m3/s en Toledo y 15,92 m3/s en Talavera de la Reina). Dicho caudal ecológico debe establecerse, según el Tribunal, para evitar la degradación ambiental del curso de agua del río, su cauce y su ribera.La Administración General del Estado, a través de la Confederación Hidrográfica del Tajo, deberá ahoray resto de ríos de la cuenca, conforme a la legislación vigente que "ha incumplido", advierte la Plataforma.De igual manera, la sentencia insiste –asegura la Plataforma– en que los embalses de la cabecera del Tajo (Entrepeñas, Buendía y Bolarque) deben garantizar de manera prioritaria tanto las demandas de la cuenca del Tajo, incluyendo el régimen de caudales ecológicos."Estas demandas, por lo que, una vez fijados según esta sentencia los caudales ecológicos con todos sus componentes, el régimen de explotación del trasvase tendrá que adaptarse, limitándose los volúmenes a derivar y su garantía de disposición", añade.Al reconocer que los embalses reguladores de cabecera tienen la función de garantizar las demandas ambientales y consuntivas de la propia cuenca del Tajo, "será también necesario aumentar lospor encima de los insuficientes 400 hm3 establecidos en la legislación del Memorándum del Tajo". Aunque la sentencia no estima otros puntos de la demanda, la argumentación que traslada ofrece "una visión muy optimista de cara al futuro", dice la Plataforma, "garantizando la prioridad de las necesidades reales del propio Tajo, los usos del río y del mantenimiento de reservas adecuadas para los usos recreativos en los embalses de Entrepeñas y Buendía".Desde las plataformas y asociaciones ciudadanas que interpusieron la demanda valoran, y la consideran "un hito" en la conservación y recuperación ambiental del Tajo y sus ríos, pues "la fijación de un régimen de caudales ecológicos completo y adecuado, constituye el factor clave para que el Tajo vuelva a fluir". "Queda aún mucho por hacer, pero el Tribunal Supremo obliga a revisar en profundidad el vigente Plan de cuenca del Tajo y ha empezado a deshacer el nudo gordiano con el que durante cuarenta años se ha", concluye la nota de prensa.El Ministerio para la Transición Ecológica ha señalado en un comunicado que respeta las decisiones judiciales, y acatará la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo por no fijar caudales ecológicos en Aranjuez, Toledo y Talavera de la Reina.El Gobierno ha destacado que trabaja" y en particular a la Directiva Marco del Agua y que "se encontró" en junio con unos caudales legales fijados que "está costando deshacer". Por ello, ha apuntado que trabaja para que las decisiones en materia de agua "se tomen en base a los caudales ecológicos. La definición de temas de importancia en la revisión de los planes hidrológicos de tercer ciclo, actualmente en tramitación, ya incluye en el caso del Tajo, la dotación de caudales ambientales. "Esta sentencia confirma que la nueva política del agua en la que trabaja el Ministerio para la Transición Ecológica va en dirección correcta", concluye el comunicado.El presidente de Castilla-La Mancha,, ha abogado por alcanzar "un gran acuerdo" en materia de agua, y ha matizado que este "consenso" en materia de política hidrológica "no debe ser ficticio, sino un acuerdo real", afirmaciones realizadas tras conocerse que el Tribunal Supremo ha anulado parcialmente el Plan Hidrológico del Tajo. A preguntas de los medios antes de participar en un acto en Albacete, García-Page ha subrayado que ese gran acuerdo hídrico "es buscado y defendido por el PSOE, tanto en el centro de España como en el Levante".García-Page ha asegurado que esta ha sido "la mejor noticia" de toda su vida política. "Después de tanto aguantar,". "Hoy el Tribunal Supremo nos da la razón cuando estábamos en contra de este atropello ecológico", ha celebrado García-Page. "Hoy hemos empezado a ganar una batalla que, os advierto, tiene que acabar bien para toda España.y echar por tierra la traición que hicieron en toda regla". En todo caso, ha defendido el "planteamiento solidario" del PSOE, avisando de que esta carrera tiene que acabar "con un acuerdo".El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig , ha instado a evitar "hacer otra vez un ejercicio de confrontación que no lleva a ningún sitio" tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Plan Hidrológico del Tajo y ha agregado:"Aún no hemos visto la sentencia, y hay que hablar con rigor, pero quiero insistir en que la Generalitat Valenciana siempre estará al lado de los regantes, y más concretamente los de la Plataforma de Alicante, sin ningún lugar a dudas", ha manifestado. Así se ha pronunciado el líder del ejecutivo valenciano en el balcón del Ayuntamiento de València antes de la mascletà de este sábado.El presidente de Murcia,, ha señalado que se trata de una sentencia "que alude a unos artículos específicos de ese plan, una sentencia que no tenemos y que ya hemos solicitado para poder estudiarla".Aunque ha adelantado que, tanto él como presidente como el gobierno regional "va a estar siempre al lado de la Región de Murcia, que es lo mismo que decir, que vamos a estar al lado de los regantes y los agricultores".Tras estudiar la sentencia, López Miras añade "nos plantearemos todo tipo de acciones sin límite, evidentemente dentro del ordenamiento jurídico". En este sentido, se ha preguntado que, "si en España hay agua, una reserva hídrica suficiente,¿España se ha construido rompiéndola o sin ayudarse unas comunidades a otras? ¿La Región de Murcia no exporta también parte de su potencial y recursos naturales?".En declaraciones a los medios, los portavoces de la Plataforma, Soledad de la Llama y Miguel Ángel Sánchez,pues el Supremo exige el establecimiento de un régimen de caudales ecológicos en el eje del río Tajo y en todos los ríos de la cuenca, por lo que supone "un triunfo del movimiento ciudadano por el Tajo". "Es una labor conjunta que ha costado dinero y mucho esfuerzo ciudadano el pagar este recurso", ha señalado De la Llama.También Miguel Ángel Sánchez ha destacado que es una sentencia que "cambia la historia del Tajo de los últimos 40 años" ya que, a su juicio, el Supremo le dice al Gobierno central que "ha hecho trampas para manteneren todo el río Tajo".En su opinión, el Supremo "ha liquidado" todo lo que había establecido de caudales en el Tajo y el Gobierno "debería urgentemente paralizar el trasvase hasta que se fijen esos caudales ecológicos". Establecer dichos caudales, ha manifestado el portavoz, no es solo "muy importante" para Aranjuez, Toledo, Talavera de la Reina y Almoguera, donde lo dice explícitamente la sentencia, sino para toda la cuenca. "El Gobierno de España ha hecho, lo cual va a hacer que caiga como piezas de dominó toda la política hidrológica, no solo del Tajo sino también de otros ríos de España", ha puntualizado. Para el portavoz, es una sentencia "muy importante porque no es normal que el Tribunal Supremo se pronuncie con tanta contundencia en un tema ambiental y en un asunto como es el río Tajo tan conflictivo".Sánchez ha recordado que, lo cual ha supuesto una espera de cinco años para una sentencia que es, en su opinión, "un triunfo de los ciudadanos de Talavera, Toledo, Aranjuez, municipios muy pequeños como Mantiel en el Alto Tajo y de los municipios ribereños de Entrepeñas y Buendía".