Rivera sigue con su carrera de fichajes: ahora 'contrata' al exvicepresidente mundial de Coca-Cola

Rivera: "España se merece a ministros como Quinto"

Girauta se erige como "toledano desde hoy"

, exvicepresidente de Coca-Cola, acompañará al presidente de Ciudadanos , Albert Rivera, comoal Congreso de los Diputados por Madrid a las elecciones generales del 28 de abril. Así se ha anunciado en un acto público en Toledo recogido por Europa Press donde han participado Rivera, el cabeza de lista por Toledo, Juan Carlos Girauta, y la candidata de Cs a la Presidencia de Castilla-La Mancha, Carmen Picazo. Su fichaje se suma a la lista de incorporaciones de la formación naranja para las próximas elecciones : el último fue el caso de Silvia Clemente, hasta entonces presidenta del Parlamento de Castilla y León por el PP, y que terminó en unas primarias señaladas por pucherazo y que terminó ganando su rival, Francisco Igea.De Quinto, que ha tomado la palabra en el encuentro ciudadano, se ha mostrado "contento" de dar este paso, aunque "a veces da un poco vértigo", ha confesado, al tiempo que ha agradecido a Rivera que haya contado con él. En un discurso breve, De Quinto, que se ha definido "como un recién llegado", ha explicado que. Ha asegurado que entra en política "no para solucionar" su vida sino para "complicársela".Hoy en la actualidad, ha lamentado, hay profesionales que no están en la política sino que "son profesionales de la política". Dar el paso es "complicado" porque, según ha apuntado,, acabando "siendo diana de mucha gente y algunos de ellos no demasiada buena gente". "Yo he dado el paso y animo a muchos profesionales en este país que entren en la política, sea el partido que sea, pero que entren porque va a ser bueno para el país", ha añadido De Quinto.Las razones que le han animado a presentarse por Ciudadanos es porque, a su juicio, es el partido que "de verdad" lucha por la libertad, defiende una España unida de ciudadanos libres e iguales y porque cree que. Ha terminado su alocución diciendo que todo partido político es un reflejo de la sociedad a la que aspira. Desde este sentido, entiende queporque ha sido capaz de pactar con el PSOE o con el PP, está abierto a que se incorpore a él gente de la derecha o de la izquierda constitucionalista o gente que no militaban en un partido como él y "está donde tiene que estar".Tras su intervención ha tomado la palabra Albert Rivera , quien ha tenido palabras de elogio hacia la figura de Marcos de Quinto por lo que ha representado a nivel empresarial y por su capacidad intelectual y valentía. Tras hacer un repaso por la vida profesional de De Quinto, quien "ha liderado los equipos directivos más importantes de Coca-Cola del mundo", ha manifestado que. "Si nos creemos nuestro país, el Gobierno de España tiene que ser de los mejores", ha recalcado.Según ha explicado, Marcos de Quinto. Tras darle la bienvenida a Ciudadanos, le ha definido como una persona centrada, moderada y liberal, "que es la economía que se merece este país".Por otra parte, Rivera ha marcado distancias con los líderes de PSOE y PP de cara a las próximas elecciones generales, defendiendo que él y su partido miran al futuro mientras Pedro Sánchez y Pablo Casado "". El líder de Cs ha insistido en esta idea asegurando que el líder conservador", entre otras cosas "hablando de la ley del aborto"; mientras que el presidente del Gobierno sólo tiene como bagaje político "", por lo que sigue "en los 70". "Dejemos de hablar del aborto y de Franco, quiero ser el presidente que escucha y que no deja empantanados a los ciudadanos de este país", ha aseverado. "Miremos al futuro, dejemos de inventar cruzadas entre españoles. No perderé tiempo en el aborto, como Casado, ni en los huesos de Franco, como Sánchez", ha enfatizado.Rivera ha pedido el voto para "", ya que en su opinión, tanto PP como PSOE siempre han pactado con "quienes quieren romper a su familia".Según ha dicho, España lleva "una década perdida" en materia política, ya que tras la legislatura "desastrosa" de Zapatero, Rajoy "no supo aprovechar el cheque en blanco de su mayoría absoluta" para hacer reformas necesarias y dejó que se le "pudriera" el problema catalán.A esto, ha sumado el mandato de Sánchez, "quien no ejerce el poder, sólo lo ostenta, desde su palco, desde su helicóptero". Por ello, ha propuesto "", llenar las urnas con "votos naranjas" para poder "reformas las instituciones, la educación, la justicia y la administración pública". Ha sido en este punto donde ha reivindicado su "capacidad de acuerdo" en la breve historia política de Ciudadanos. "Ya hemos demostrado sentido de Estado, ahora nos toca demostrarlo desde el Gobierno", ha insistido.Por su parte, el candidato de Cs por la provincia de Toledo de cara a las próximas elecciones generales del mes de abril,, ha ofrecido su primer discurso en un acto electoral desde que se mudara a la capital de Castilla-La Mancha, una cita en la que ha insistidoy en la que ha pedido el voto para su formación con el objetivo de "desplazar a Sánchez y los que quieren romper el sistema", en referencia a Podemos y los independentistas catalanes.Es este acto, arropado por Rivera, Girauta ha hecho. Así, ha recordado cuando PP o PSOE tenían que apoyarse para gobernar con el nacionalismo vasco, "regado de muertes"; o la coyuntura actual, en la que la llave de Gobierno la está teniendo el independentismo catalán, quienes defienden "el supremacismo y hasta el racismo que se esconde en las mentes de quienes serán, si no lo evitamos, los socios de Pedro Sánchez".El líder de la formación naranja ha insistido en que "la principal razón por la quees porque su única forma de gobernar es". "Con esos dos apoyos envenenados quiere llegar al poder, y esa es la primera razón por la que Sánchez tiene que ser desplazado", ha apelado Girauta, quien ha señalado que España se ha visto deteriorada desde que el socialista cogió las riendas del Gobierno.