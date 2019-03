Podemos asegura que Casado, Rivera y Abascal son "tres Trump" con proyectos "antisociales"

Publicada el 16/03/2019 a las 16:28 Actualizada el 16/03/2019 a las 16:29

"Casado, Rivera y Abascal se acercan cada vez más a las posiciones de Trump, intentan desmantelar los servicios públicos, bajar los impuestos a los ricos y privatizar las pensiones. Nos van a tener".

@MayoralRafa en el encuentro con colectivos sociales en Sevilla pic.twitter.com/clDuT0E3bp — PODEMOS (@ahorapodemos) 16 de marzo de 2019

"Nos van a decir durante la campaña que no se puede conseguir ningún cambio, pero ya vimos el 8M y el 15M cómo las mujeres y los jóvenes dieron una lección luchando en las calles para cambiar las cosas".

@VeraNoelia en el encuentro con colectivos en Sevilla. pic.twitter.com/Y12GeWRQte — PODEMOS (@ahorapodemos) 16 de marzo de 2019

Las listas se conocerán "en breve"

El secretario de Sociedad Civil y Movimiento Popular de Podemos , Rafael Mayoral, ha asegurado este sábado que con los líderes nacionales de PP, Ciudadanos (Cs) y Vox, Pablo Casado, Albert Rivera y Santiago Abascal, respectivamente,Así lo ha manifestado Mayoral este sábado en Sevilla antes de participar junto con la secretaria de Participación de Podemos, Noelia Vera, en un encuentro con colectivos sociales y movimientos con el objetivo de "escuchar sus reivindicaciones y recogerlas en formas de políticas públicas para llevarlas al Congreso de los Diputados", según informa Europa Press.En este marco, Mayoral ha criticado que el PP, con sus cabezas de lista al Congreso, muestra la "purga importante" que se está realizando en el partido, a la par que ha subrayado que el partido encabezado por. "Hay tres Donald Trump en nuestro país intentado desmantelar los servicios públicos, tratando de bajar los impuestos a ricos y privatizando tales servicios", lo que a su juicio forma "un proyecto antisocial".Al hilo, sobre la defensa de los servicios públicos, el representante de Podemos ha dicho que, concretamente, "los del 'no se puede', por parte de la triada reaccionaria -PP, Cs y Vox-; los que 'no se atreven', como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , y los del 'sí se puede', como Podemos".En este sentido, Mayoral ha manifestado que. "Defender España es defender a la gente que nos cuida, es cuidar a nuestro país y esa es la gente que se juega el tipo por él", ha destacado criticando a quienes "se envuelven en la bandera con un proyecto para vender nuestro país a pedazos". "Frente a eso, tenemos que llamar a la gente para que utilicen su voto para defender los servicios públicos", ha reivindicado.Igualmente, sobre la salida temporal de Francisco González en BBVA mientras concluye la investigación del 'caso Villarejo' , Mayoral ha invitado a González al Congreso para que "dé cuenta de la utilización de las cloacas" por parte deSobre la reunión en cuestión, Vera y Mayoral han explicado que los encuentros se centran en los servicios públicos frente a "los partidos con una apuesta clara por su privatización" y que tienen como fin "poner en la agenda política la defensa de los mismos". Al respecto,ha indicado que "mientras otros, nosotros mantenemos encuentros de trabajo, de remangarnos y de barro para entender los problemas del colectivos". En su opinión, se avecina una campaña en la que "nos dirán sistemáticamente que no se puede conseguir ningún cambio porque la derecha viene con fuerza pero nosotros pensamos todo lo contrario". "Creo que las mujeres dimos un golpe de efectivo muy necesario el, como este viernes lo hicieron los estudiantes", ha agregado a la par que ha hecho un llamamiento a la movilización.Preguntados por la listas de Unidas Podemos al Congreso para las elecciones generales del 28 de abril, ambos mandatarios han recalcado quea la par que han deseado "unidad" en municipios y autonomías para los correspondientes comicios del 26 de mayo.Vera ha explicado queestá "absolutamente atada" porque "nos vamos a presentar como Unidas Podemos , también con EQUO" dado que el acuerdo se presentó la semana pasada en Madrid. Igualmente, Mayoral ha agregado que las listas serán publicadas "en breves". Así, la representante nacional de Podemos ha subrayado que "ahora toca hacer también unadonde hay elecciones para que esa unidad sea posible".