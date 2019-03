Sánchez acusa a la derecha de "jugar a la abstención y a que no haya movilización": "Las urnas vacías son involución"

Publicada el 16/03/2019 a las 14:30 Actualizada el 16/03/2019 a las 14:59

Sánchez ve a PSOE como única "garantía" para Madrid

Gabilondo: Madrid está "anclada en un modelo acabado" de desigualdades "insoportables"

Hernández: Madrid lleva "mucho tiempo esperando al PSOE": "No le hagamos esperar más"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha señalado que la derecha "estáy a que no haya movilización" en las elecciones generales del próximo 28 de abril. "y urnas llenas significa progreso para todos", ha subrayado este sábado Sánchez durante su intervención en un acto del PSOE en Madrid, en que ha destacado que la derecha "está jugando a hacer lo mismo" que en las elecciones de Andalucía.En este sentido, ha añadido que "si el sentido común se moviliza, el sentido común va a ganar" y que, después de lo escuchado en la precampaña electoral, el sentido común lo representa en España "" el PSOE . "Nos jugamos una España en la que avancemos todos o avance solamente una mayoría", ha sentenciado.El presidente del Ejecutivo ha advertido a" al intentar moderar a la ultraderecha "por pactar con ella". "Lo que va a ocurrir es que os va a radicalizar vuestro pacto con la ultraderecha", ha precisado. En este contexto, ha apuntado que "es relativo" que Vox sea la novedad porque, en sus palabras, la ultraderecha "siempre ha existido en España". "Antes tenían un partido que era el PP y ahora se han creado su partido que es Vox. La novedad preocupantes es no combatir con argumentos los argumentos de la ultraderecha", ha sentenciado.Asimismo,, el partido que aprobó la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género; o la Ley de Interrupción del Embarazo. "¿Con nosotros no quieren dialogar, no quieren hablar?", se ha preguntado Sánchez. "Lo grave es que pongan un cordón sanitario a todos aquellos millones de españoles que durante 40 años han votado al PSOE. ¿Qué forma de entender la democracia tiene Rivera?", ha resaltado Sánchez, destacando que se trata de una democracia "".La España que quiere el PSOE, según ha apuntado,, no solamente la Plaza de Colón". "Tenemos plazas de muchos hombres y mujeres reivindicando una España de igualdad o cientos de jóvenes que piden una España sostenible", ha manifestado.También ha avanzado que si logra de nuevo ser presidente del Ejecutivo central tras los comicios generales del mes de abril, se van a destinar las i, con especial mención al Plan de Cercanías Madrid. Así lo ha apuntado durante un acto celebrado en el Teatro Goya de Madrid para arropar a los dos candidatos del partido a la Comunidad de Madrid y el, los independientes, respectivamente.En su intervención ha aludido a los diversas medidas impulsadas por su Ejecutivo para aumentar la igualdad y la equidad entre los ciudadanos, iniciativas impulsadas con tan solo 84 diputados en el Congreso. Por ello, ha trasladado al auditorio que se imaginaran lo que podría hacer un Gobierno socialista con una amplia mayoría tras los comicios. Además, Sánchez ha subrayado que en Madrid su partido quiere "" y que "" de la mano del PSOE. "Veo el panorama, con una derecha partida en tres, veo la otra izquierda hecha añicos y pienso que somos los únicos, con Ángel y Pepu, que podemos garantizar la estabilidad, el sentido común, el progreso y un proyecto político" para mejorar la vida de los madrileños", ha apostillado.El candidato socialista a la Presidencia del Gobierno central ha apuntado que, si gana los comicios y revalida su cargo, los recursos económicos paravan a estar "al servicio" de los ciudadanos, haciendo referencia al Plan de Cercanías en los presupuestos que elaborará su Gobierno.El candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo , ha remarcado que la región, "anclada en un modelo acabado" que representa el PP, necesita un cambio de políticas ante las desigualdades socieconómica que resulta "insoportable" para los ciudadanos. También ha reivindicado un proyecto de "convicciones", "sosegado", de "Justicia social" y de hablar delque quieren los socialistas para mejorar la vida de los ciudadanos, sin entrar en "campañas ajenas" y en la "política zascandil" que ostentan otros.Gabilondo ha señalado que este evento sirve de "preámbulo" de una campaña electoral que será "", que se nutrirá de convicciones que representan el "modo de pensar y de vivir" de muchas personas. "Si no hacemos valer nuestras convicciones, estamos perdidos y si no las tenemos, estamos acabados. Pero tenemos convicciones y las compartimos", ha subrayado el también portavoz socialista en la Asamblea de Madrid. El candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid ha asegurado que el PSOE no puede "claudicar" y que tiene que "modificar el actual estado de las cosas". "No nos podemos rendir, lo que queremos es", ha apostillado.Para Gabilondo, la Comunidad de Madrid tiene unas condiciones "extraordinarias" pero "no hay derecho a que se consientan situaciones insoportables, de abuso de poder o de corrupción". Aparte, ha añadido que un 20,6 por ciento de los madrileños, uno de cada cinco, está en riesgo de pobreza y exclusión. De esa cifra, ely unos 470.000 asalariados de la región no llegan a los 9.000 euros al año, cuando la Comunidad de Madrid tiene precisamente el PIB per cápita más alto. "Esa diferencia entre sueltos altos y sueldos bajos, a cualquiera que tenga alma y corazón, le parecerá insoportable: "Vivimos en una comunidad rica y cara y con el empleo en muchos casos precario", ha enfatizado sobre la situación socioeconómica de Madrid.El candidato del PSOE al Ayuntamiento de la capital, Pepu Hernández, ha asegurado que "es" porque la ciudad lleva esperando muchos años un Gobierno local socialista, cuyo objetivo "no es hacer más Madrid sino mejor Madrid".Aparte, ha remarcado este sábado que el "enemigo" del socialismo "no es la derecha de tres cabeza y pocas ideas" sino."Me niego a que una ciudad como Madrid exista la pobreza infantil", ha remachado Hernández en un acto celebrado en el Teatro Goya de Madrid arropado por el candidato socialista a la Comunidad, Ángel Gabilondo, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.El también exseleccionador nacional de baloncesto ha asegurado que elen la capital frente a los que "se han mirado tanto el ombligo que se han olvidado de los ciudadanos". "No se pueden hacer trampantojos para esconder la verdad, que hay un Madrid pobre que lo sigue siendo más", ha remachado.Hernández ha trasladado al auditorio su emoción por "decir alto y con todas las letras que es candidato del PSOE" a la Alcaldía de Madrid y que también es consciente de la "ry tanto trabajo". "Gracias por permitirme ser vuestro candidato con el voto de las primarias, el voto de la verdad. Si alguno tiene dudas qué es la democracia de verdad que aprendan del PSOE", ha aseverado el candidato socialista para aludir a los "hablan de regeneración" y se quedan "en las trampas y el pucherazo de noche". También ha relatado que Madrid lleva "", ha espetado el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid para añadir que Madrid es "más" porque la gente está "muy por encima" de la "corrupción", del "lastre de la deuda" y de los que "trajeron a los fondos buitres", en clara alusión al PP. "No merecen ni el perdón ni el voto de los ciudadanos", ha apostillado.