Tercera dimisión en Ciudadanos tras el pucherazo en favor del fichaje estrella de Rivera en Castilla y León

Publicada el 16/03/2019 a las 06:00 Actualizada el 15/03/2019 a las 21:31

“Plomo en las alas”

La coordinadora de Ciudadanos en Valladolid,se convirtió este viernes en la tercera víctima política del pucherazo en las primarias de Castilla y León que a punto estuvieron de convertir en candidata a la Presidencia de la comunidad a Silvia Clemente, una exdirigente del PP fichada por el líder del partido, Albert Rivera. Un intento de manipulación del voto de los militantes sobre cuyo origen Cs todavíaRaquel Alonso presentó su dimisión un día después de la renuncia presentada porLa ya excoordinadora publicó una anotación en Twitter en la que se puede leer: “Acabo de presentar mi dimisión como coordinadora de Cs Valladolid. Agradeceros a todos estos dos años maravillosos que he disfrutado a vuestro lado, con la mejor intención de aportar, colaborar y crecer juntos”.Tres han sido las personas que hasta ahora han presentado renuncia a sus responsabilidades en Ciudadanos después de que se proclamase vencedor del proceso de primarias a Francisco Igea en vez de al fichaje de Rivera. El primero fue el secretario autonómico de Comunicación de Cs,El alcalde socialista de Valladolid, Óscar Puente, relacionó la renuncia de la portavoz de Ciudadanos en el ayuntamiento, Pilar Vicente, con queen las primarias” de hace una semana.En declaraciones a los medios de comunicación, el regidor vallisoletano recalcó que le habría gustado que Vicente hubiera explicado “las razones que le han llevado a tomar esa decisión”, pues entiende que “no han estado muy claras”.dijo, que alguien deje la política porque ha apoyado a un representante que no ha ganado las primarias.Puente aprovechó para sumarse a las palabras del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez (PP), que animó al candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, aSi no aclaran “quién está detrás de un intento de manipulación democrático” entendería que “tanto él como cualquier candidato de Ciudadanos irá con plomo en las alas a las elecciones”.Precisamente este viernes la Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos, otro de los territorios en los que se habían planteado sospechas de manipulación de los votos. Y ratificó a Félix Álvarez como candidato de la formación naranja a la Presidencia de la comunidad autónoma, tras la revisión que solicitó José López, el aspirante que quedó en segundo lugar.Fuentes del partido naranja confirmaron a Europa Press que dan por bueno quede los apoyos —frente al 22,81 de López y el 1,4% que obtuvo la tercera aspirante, Carolina Isaacs—.López, exsecretario de Organización de Cs Cantabria, decidió recurrir a Garantías tras examinar las certificaciones de los votos, que le habían generado algunas dudas por lacon la que se produjeron “varios votos” en apenas 20 segundos y también por la forma “discontinúa” en la que se produjeron las votaciones.En apenas una hora, asegura, Álvarez recibióen las primarias, mientras que no se produjo ninguno en otros espacios de tiempo. López quería saber también si se emitieron de forma masiva votos desde un mismo ordenador.