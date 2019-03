Ciudadanos ficha al abogado del Estado destituido por defender que hubo rebelión en el 'procés'

Publicada el 17/03/2019 a las 12:54 Actualizada el 17/03/2019 a las 13:57

Rivera critica a Sánchez por no "dar la cara" tras la manifestación en Madrid

‍♂️ Ayer Torra y los separatistas pedían a España reflexionar sobre lo que se ha hecho mal.



¿Sabéis cuál sería la peor noticia para Otegi, Rufián y Torra?



Ciudadanos tiene un nuevo fichaje para sus listas electorales. Después de que este sábado anunciará la contratación de Marcos de Quinto, exvicepresidente de Coca-Cola, como 'número dos' por Madrid para las elecciones generales del 28 de abril, este domingo Albert Rivera ha anunciado, según informa Europa Press.Bal, que, fue destituido por el Gobierno como jefe de lo Penal de los servicios jurídicos del Estado al oponerse al criterio de acusar a los líderes del procés por el delito de sedición.Durante un acto de la formación en Majadahonda (Madrid), Rivera detalló que. Bal, que ha tomado la palabra en el acto, aseguró que había sido noticia en los periódicos "por un acto injusto, por cumplir con la obligación de una persona honrada". ". Me siento especialmente cómodo en este proyecto concreto", ha afirmado.y ya había anunciado esta mañana a través de Twitter su "ilusión" ante el anuncio de la nueva incorporación. "Uno de los días más especiales desde que entré en política", escribió.Losse suman a la lista de incorporaciones de la formación naranja para las próximas elecciones: el último fue el caso de Silvia Clemente , hasta entonces presidenta del Parlamento de Castilla y León por el PP, y que terminó en unas primarias señaladas por pucherazo y que terminó ganando su rival, Francisco Igea.Por otra parte, en su discurso Rivera ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por no "dar la cara" tras la manifestación de este sábado en Madrid en la que los independentistas catalanes dijeron que España "es una dictadura". "Cuando tus socios montan manifestaciones para decir que esto es una dictadura,y decirles que tienen cabida en la democracia si la respetan", ha señalado el presidente de Cs.En este sentido, ha asegurado que lo que "ha hecho mal" España es. "Torra, vamos a reflexionar porque vamos a tomar nota de todo lo que han hecho mal PP y PSOE. Si llegamos al Gobierno nunca vamos a volver a pactar con los separatistas", ha sentenciado.Por ello, ha destacado que "no se le puede entregar las llaves del país" a aquellos que "se quieren cargar la gran familia que es España" y ha prometido que no va a haber "ni un solo pueblo" al que no se pueda ir "con libertad". ", vamos a ir a Alsasua, al pueblo de Puigdemont o donde queramos si nos da la gana. Este es nuestro país y nadie nos va a echar de un pueblo", ha subrayado. Rivera ha hecho hincapié en que quiere gobernar para "unir a los españoles" y. "No quiero dividir a los españoles, somos todos ciudadanos. Todos tenemos que pelear para que nuestro futuro tenga más igualdad", ha dicho.Para el líder de la formación naranja, el "gran logro" de la legislatura de Pedro Sánchez "son los huesos de Franco" y Pablo Casado, en su opinión, "está obsesionado con la Ley del Aborto del 85".", ha indicado.Además,y debatir "entre la nación de naciones, la de los privilegios, o la nación de ciudadanos libres e iguales". "Vamos a debatir si queremos una España donde quien se esfuerza tenga premio y quien la lía tenga castigo", ha concretado. "No quiero un país donde la gente acabe bajando los brazos viendo que te esfuerzas y no tienes premios y que los pillos, los corruptos y los enchufados tienen premio", ha criticado Rivera, al tiempo que ha pedido "que gane el mejor para dirigir el CIS o la televisión pública".En la misma línea, ha destacado quey que no va a "perder ni un minuto dividiendo". "Hay que echar a Sánchez porque es la culminación de la España que no queremos, es el fin de 40 años de bipartidismo que ha agotado la paciencia de los españoles y dado alas a los separatistas", ha criticado.En su opinión,. "Sólo con eso ya tengo unas ganas tremendas de ganar las elecciones. El 28 de abril nos jugamos si viene la España de la reconciliación, del futuro u otra vez la bipartidista con los nacionalistas con las llaves de nuestro país", ha manifestado Rivera.Por último, el líder de Cs ha apostado por, un "gran debate nacional" sobre los grandes temas de país. "Quiero escuchar a la sociedad, es mi obligación abrir las puertas al talento. Tenemos el mejor proyecto y un país que pide que los políticos se parezcan un poco más a la sociedad civil", ha concluido.