Echenique cree que los fichajes de Ciudadanos y PP "les retratan": "Está claro a quien defiende cada uno"

Publicada el 17/03/2019 a las 16:17 Actualizada el 17/03/2019 a las 16:40

Habrá "alguna sorpresa" en las listas de Podemos

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique , ha criticado los fichajes de PP y Ciudadanos, como el del exvicepresidente de Coca-Cola Marcos de Quinto y de Edmundo Bal en la formación naranja, y ha asegurado que, por lo que espera que la gente "vote en consecuencia". "Nosotros llevamos en nuestras listas a la Comunidad de Madrid a una espartana de Coca-Cola que ha estado luchando durante años por el sustento de su familia y por unas condiciones de vida dignas, mientras que Ciudadanos ficha a un millonario que ganaba siete millones de euros al año mientras echaba a la calle a más de 1.000 familias", ha aseverado a preguntas de los periodistas este domingo en València que recoge Europa Press.Ha suscrito así la expresión de la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, que dice. "Ciudadanos lleva en su lista a un ejecutivo de Coca-Cola que ha estado diciendo barbaridades de los trabajadores e intentaba echarles a la calle mientras que el se embolsaba siete millones de euros", ha insistido.De cara al 28A, ha defendido que "la ciudadanía va a tener que decidir" tanto en las elecciones generales como autonómicas "si apuesta por una vuelta al pasado, que es defender los privilegios de los poderosos, como defienden los tres partidos de Aznar". "Frente a esos partidos que defienden que subvenciones con dinero público a las grandes fortunas y a las grandes empresas,", ha reivindicado.Preguntado por la manifestación por el derecho a decidir que se celebró este pasado sábado en Madrid , Echenique ha mostrado "máximo respeto" al derecho de manifestación y ha afirmado que "hay personas como (Javier) Maroto -vicesecretario nacional de Organización del PP- que hablan de prohibir manifestaciones y parece quey no saben que en este país hay derecho de manifestación". "Nosotros defendemos el derecho a que todo el mundo se manifieste", ha recalcado, si bien ha hecho hincapié en que en Podemos no están de acuerdo con "alguno de los planteamientos que se hicieron ayer".Por otro lado, ha defendido que "Unidas Podemos espor la vía democrática". "No solamente hablamos de Cataluña. También hablamos del Corredor Mediterráneo, el déficit de infraestructuras en Extremadura, el eje Zaragoza-Sagunto o la ley de financiación autonómica", ha ilustrado. Para Echenique, "la cohesión de España y la posibilidad de tener un proyecto común pasa resolver el conflicto catalán, pero también atender las demandas desatendidas de otras comunidades autónomas".Preguntado por las listas de cara a las elecciones, Echenique ha adelantado la posibilidad de que haya "alguna sorpresa", ante la posibilidad de convencer a alguna persona de la sociedad civil, y ha confiado en que la campaña contra Compromís sea "cordial". "A lo mejor damos alguna sorpresa, estamos evaluando la posibilidad de convencer a alguna persona de la sociedad civil para que participe en nuestras listas pero", ha aseverado.Echenique ha destacadode la formación morada y ha criticado que el resto de partidos las hagan "a última hora y de malas maneras". "Nosotros desde el año pasado estamos ya preparados", ha recalcado, y ha hecho hincapié así en que Podemos es "la única fuerza política que ya estaba preparada desde antes de fin de año para la eventualidad de que hubiera un adelanto electoral". En este contexto, ha remarcado que ha habido "algunas modificaciones"y ha resaltado que tienen "cabezas de lista en todas las provincias desde hace tres o cuatro meses".Preguntado por, tras no reeditarse la alianza para las elecciones del 28 de abril, y por cómo podría afectar a Podemos, ha asegurado que: "Nosotros defendemos la unidad, y además la defendemos más allá del cálculo electoral, "Cuando tienes delante a adversarios tan poderosos como los que tenemos nosotros, para defender el sector público y un país fuerte que cuide a su gente hay que reducir los privilegios fiscales a las grandes corporaciones y a las grandes fortunas, la unidad es una condición muy importante para enfrentarte a este tipo de adversarios", ha enfatizado.Ha lamentado así que "no haya sido posible" llegar a un acuerdo y ha asegurado que, en cualquier caso,. "Cualquiera que haya visto el desarrollo de la política en la Comunitat Valenciana en los últimos meses sabe perfectamente que ha sido Podemos quien ha tirado del Pacte del Botànic para que haya avances reales en lucha contra la corrupción o en materia social", ha afirmado.Por ello, ha defendido que si bien comparten elementos con la coalición, "modestamente, el proyectos más ambicioso de transformación de la Comunitat lo pone Unidas Podemos". Ha confiado en que "la gente votará mirando lo que cada uno ha hecho:".