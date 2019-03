El líder socialista se garantiza grupos parlamentarios cohesionados y dóciles

Publicada el 17/03/2019 a las 16:48 17/03/2019 a las 16:48

El pulso aragonés

El Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre congresos, ratificó este domingo las listas al Congreso y el Senado por Madrid con las que concurrirá en las próximas elecciones generales del 28 de abril. Muchos cambios, la mayoría impulsados por la actual dirección, algunos tomados por consenso y unos poco impuestos por el equipo de Sánchez, dispuesto a enviarLa lista a la Cámara bajapor Madrid la encabeza el candidato a la Presidencia del Gobierno,seguido por la vicepresidenta y ministra de Igualdad,en un evidente gesto de confianza hacia su número dos, cuestionada internamente por parte del Ejecutivo y del PSOE por su gestión del diálogo con los independentistas.De número tres va el líder de los socialistas madrileños,seguido de tres ministras por este orden:(Transición Ecológica),(Justicia) y(Industria), incumpliendo el compromiso de confeccionar listas cremallera que alternase hombres y mujeres, una excepción que que el partido justifica porque favorece una mayor presencia de mujeres, igual que ocurrió en el Gobierno.En el puesto número siete va, a quien siguen la exministra de Viviendala exmilitarLoreto Sánchez Gil e Isaura Leal, miembro como Corredor de la Ejecutiva Federal del PSOE. Estas cuatro mujeres tendrían opciones de conseguir escaño si los socialistas mejoran notablemente el resultado de 2016, en los que obtuvieron siete diputados por Madrid, o si Sánchez tiene oportunidad de volver a formar Gobierno, incluye a sus antiguas ministras en el Ejecutivo y corre la lista, porque el PSOE tiene intención de hacer valer de nuevo la incompatibilidad que aplicó en la legislatura que acaba de terminar.De número 12 concurre el líder de las Juventudes Socialistas,seguido de Rafael José Vélez, Gema López Somoza, Juan Ignacio Díaz Bidart, Olga Salido Cortés, Roberto González Boza y Carmen Gutiérrez Toribio.La lista al Senado la encabezará la presidenta del Senado,. De número dos irá el histórico dirigente de UGT,mano derecha del que fuera líder del sindicato Cándido Méndez. Ferrer es secretario de Estado de Empleo y miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE. Fue secretario de Acción Sindical de UGT desde 1995 hasta marzo de 2016, cuando abandonó la dirección del sindicato tras la elección de Pepe Álvarez como nuevo secretario general en sustitución de Cándido Méndez, informa Europa Press.La número tres al Senado esmadrileña, activista feminista experta en violencia de género. Buabent ha sido concejal de Igualdad en el ayuntamiento de Fuenlabrada y forma parte de la Ejecutiva del PSOE de Madrid como secretaria de Movimientos Sociales.De los nombres afines a Susana Díaz que el PSOE andaluz quería mantener en los grupos parlamentarios del Congreso y el Senado, Ferraz ha salvado únicamente a dos:, de dos al Congreso por Almería, por detrás del ministro José Guirao; yde número tres al Senado por Córdoba y con opciones de conseguir escaño, según las estimaciones de la dirección federal del PSOE.propuesto por la federación andaluza de dos al Congreso por Sevilla y a quien Sánchez no perdona que entregara las firmas de los miembros de su primera Ejecutiva que dimitieron en 2016 para forzar su caída, se queda fuera de la lista al Congreso y sin acomodo en el Senado, como le ha ocurrido también a, propuesta de número tres al Congreso por Sevilla.La lista por Sevilla al Congreso queda con la ministracomo número uno, seguida de dos por el histórico enemigo de Díaz en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, recién cesado como delegado del Gobierno en Andalucía, precisamente para que pueda concurrir en las generales.De tres al Congreso por Sevilla en lugar de Carmen Cuello, cercana a Díaz, Ferraz ha impuesto a Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, presidenta de la Federación de Mujeres Gitana Fakali. De cuatro va, otro de los hombres de Sánchez, que trabaja como director de Estudios y Análisis en La Moncloa y que también es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE.La lista al Senado por Sevilla la encabeza el exalcalde de Alcalá de Guadaíra y diputadoseguido de Nieves Hernández Espinal y Juan Antonio Gilabert.En Córdoba, la lista al Congreso que encabeza el ministro Luis Planas se completa conen lugar de la opción de María Jesús Serrano, el diputado Antonio Hurtado Zurera y la sanchista Teba Roldán. En la lista al Senado, van de número uno María Ángeles Luna Morales y Alfonso Muñoz Cuenca.En Cádiz, la lista a la Cámara baja que tiene al ministro del Interior,como cabeza de lista, se completa con Eva Bravo Barco y el diputado Juan Carlos Campo. La plancha del Senado la encabeza María Jesús Castro, miembro de la Ejecutiva Federal, seguida Alfonso Carlos Moscoso y Cándida Verdier. Queda fuera por tanto el susanista Juan Carlos Ruiz Boix, que había sido propuesto de tres al Congreso.La lista al Congreso por Almería, que encabeza el ministro de Cultura,queda con la susanista Sonia Ferrer de dos, Indalecio Gutiérrez Salinas, de tres y Soraya Mata, de cuatro. Como senadores, optan de número uno Fernando Martínez, director general de Memoria Histórica y miembro de la Ejecutiva de Sánchez, al que siguen Inés María Plaza y Juan Carlos Pérez Navas.También ha sufrido cambios la lista del partido al Ayuntamiento de Sevilla, encabezada por el actual alcalde y candidato a la reelección, Juan Espadas. Según han informado a Europa Press fuentes del Comité Federal, estos cambios, que previamente han sido aprobados por la Comisión Federal de Listas, afectan a los puestos nueve, once y trece de la lista, todos ellos ocupados por hombres.En Aragón, donde el barón territorial y presidente autonómico Javier Lambán también había planteado demandas al margen de las preferencias de la dirección, la dirección ha sustituido a Oscar Guerrero como número dos de Zaragoza para hacer hueco acomisionado del Gobierno par ala lucha contra la pobreza infantil. Y en Terual ha impuesto aen vez del preferido por las bases, Ignacio Urquizu, que tendrá que conformarse con un puesto en las Cortes regiones. Él fue una de las voces más destacadas de la conjura de 2016 contra Sánchez.Puso como excusa que los domingos por la mañana visita a su padre.Ferraz también incluyó al vicerrector de la Universidad de Zaragoza Luis Miguel García Vinuesa como número dos de Pilar Alegría en la candidatura del PSOE al Ayuntamiento de capital aragonesa, a la vista de las discrepancias entre la dirección federal y las propuestas de los órganos provinciales. La dirección federal ha incluido cuatro puestos para afines a Alegría, el ya citado Luis Miguel García Vinuesa, Inés Ayala, que ha sido eurodiputada durante unos 15 años y ya no seguirá en las listas europeas, José María Arnal y María Ángeles Ortíz.Es también el caso de Lugo, donde fueron removidos los preferidos por la militancia para el Congreso y el Senado con el fin de hacer hueco a Ana Prieto, teniente de alcalde de la capital provincial, y aresponsable de relaciones Institucional de la Moncloa, que desplazará en la Cámara alta al histórico Ricardo Varela, exconselleiro y ex vicesecretario general del PSdeG-PSOE.Lo mismo ha sucedido en Ourense. En esta provincia Ferraz ha colocado aconcejala en O Carballiño, y.ha desplazado al Senado al secretario de organización provincial, Carlos Francisco Rivera.En Castilla y León Ferraz sí dio marcha atrás en sus planes para la provincia de León y acabó aceptando la propuesta de quesu secretario provincial, encabece la candidatura, en vez de Ibán García del Blanco, al que ha buscado cómodo en las candidatura europea. En Palencia, en cambio, si ha hecho cambios para situar como número uno aen perjuicio de Antonio Casas, que pasa al numero dos.Una de las mayores incógnitas pendientes en los últimos días, el futuro del exministrose resolvió en el último mento con su salida de la candidatura europea, a pesar de que era un secreto a voces su deseo de continuar en Estrasburgo cinco años más. Si se conocía que estsarían Ramón Jáuregui ni Elena Valenciano, pero no él.Blanco se despidió a través de su cuenta personal en Twitter, en la que transmitió su “enhorabuena” y su apoyo a, el concejal de Lalín que representará a Galicia en la candidatura. “Todo mi apoyo y ayuda en esta nueva andadura”. “Finaliza una etapa de mi vida y comienza otra. Echo la vista atrás y solo siento gratitud, hacia los ciudadanos que me han apoyado durante tanto tiempo y hacia el PSOE y sus militantes. Infinita y eterna gratitud”, concluyó.Fuentes de la dirección de Sánchez aseguraron que Blanco ha encajado su salida cony dejaron la puerta abierta a que pueda asumir otras responsabilidades si el PSOE tiene la oportunidad de repetir en tareas de gobierno.De la lista europea salen, por motivos diferentes,que tiene el PSOE en la actualidad. Además de José Blanco, tampoco repiten Sergio Gutiérrez, Inés Ayala, Soledad Cabezón, Enrique Guerrero, Ramón Jáuregui ni Elena Valenciano.En esta candidatura la gran novedad esque fue secretario de Organización en la primera etapa de Sánchez comos ecretario general. El político riojano ha aceptado “con el compromiso de aportar mi trabajo, ilusión y esfuerzo para defender el proyecto del progreso social y sostenible de la socialdemocracia en la Unión”. Es asi una tradicición en el PSOE segurar una salida a quienes e algún momento ha ocupado este cargo, considerado clave dentro de la organización.