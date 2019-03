Sánchez consuma su golpe de autoridad e impone su criterio en las listas frente a los barones territoriales

Publicada el 17/03/2019 a las 12:55 Actualizada el 17/03/2019 a las 13:19

Sánchez ya esEl Comité Federal del PSOE aprobó este domingo por unanimidad las listas que los socialistas presentarán a las próximas elecciones generales y europeas. Nadie votó en contra, nadie pidió la palabra para discutir la decisión y sólo media docena de representantes andaluces, entre ellos la baronesa Susana Díaz, se limitaron a no levantar la mano cuando se hizo recuento de votos a favor, en contra y abstenciones. La reunión concluyó en un abrir y cerrar de ojos.Fue su forma de expresar su discrepancia con la decisión de Sánchez de modificar parcialmente las listas de cuatro provincias —Sevilla, Córdoba, Cádiz y Almería—, especialmenteLa dirección federal ha respetado algunos nombres afines a Díaz pero no a su mano derecha uno de los protagonistas de la conjura interna que forzó la dimisión de Sánchez en 2016,que se ha quedado fuera de las candidaturas a Congreso y al Senado.Los socialistas andaluces dejaron constancia de lo ocurrido de dos maneras: con un voto particular en la comisión de listas y con una declaración de la propia Díaz en la que, de manera críptica, aseguróEl líder del PSOE, en busca de un grupo parlamentario leal y cohesionado, impuso su criterio en las candidaturas, lo mismo que hizo Díaz en las elecciones andaluzas, subrayaron este domingo fuentes próximas al secretario general.Nadie en el partido espera ahora unaFuentes del partido aseguran que ellos son los primeros interesados en no repetir los errores del 2 de diciembre y favorecer una gran movilización que haga posible un buen resultado. En otras cosas porque si Sánchez consigue retener el Gobierno, se da por seguro que la mayor parte de los ministros y altos cargos a los que ahora se ha hecho hueco en las candidaturas renunciarán a sus escaños y eso abrirá las puertas del Congreso a quienes han tenido que ser desplazados a la zona baja de las listas, entre ellos muchos susanistas.Dos años y medio después de su forzada dimisión como secretario general, Sánchez ya controla casi todos los resortes del poder dentro del PSOE. Sólo le faltanLos dos últimos son terreno vedado mientras sus secretarios generales, Javier Lambán y Emiliano García-Page, conserven la presidencia de sus respectivas comunidades, pero el primero no. Cuando Díaz perdió la Junta, la ejecutiva federal ya insinuó su intención de jugar un papel en Andalucía y planteó la necesidad de proceder a una renovación. Lo ocurrido este domingo anticipa la batalla, porque Díaz no parece dispuesta a ceder pacíficamente su liderazgo territorial.La dirección de Pedro Sánchez no dio apenas margen al aparato andaluz para salirse con la suya y éste, aunque se sabía sin posibilidades reales de imponer sus deseos, no quiso renunciar a expresar su discrepancia. Lo hizo, sin embargo, conel voto particular que pidieron incluir expresamente en la comisión de listas también deja claro que el PSOE andaluz hace suyas las candidatura definitivas y desde ahora mismo trabajará como el que más para conseguir un buen resultado.Las candidaturas al Congreso, al Senado y a Estrasburgo se convirtieron así enque quedan en activo —Lambán, Page y Díaz— y transformaron el comité federal en un paseo triunfal al servicio de un discurso del secretario general y candidato a la Presidencia dominado por los mensajes de campaña.