Casado defiende a Álvarez de Toledo después de que su candidata por Barcelona destaque que no sabe catalán

Publicada el 18/03/2019 a las 14:53 Actualizada el 18/03/2019 a las 15:27

.@cayetanaAT decir que no hablar catalán da más sentido a tu candidatura es un desprecio a Cataluña y a la lengua catalana . Así no se combate la autodeterminación — Santi Fisas (@SantiagoFisas) 17 de marzo de 2019

Querido @SantiagoFisas, quizás quieras rectificar después de saber que esto es lo que dije y no lo que los hermeneutas habituales dicen que dije. Como tú bien sabes, con mentiras no se combate la mentira fundacional del nacionalismo. pic.twitter.com/qbke0cvN0B — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) 17 de marzo de 2019

El líder del PP , salió este lunes a defender a su número uno por Barcelona al Congreso , la periodista. Ella, dijo, es una "excelente política, periodista y líder social", que ha sido "clave en favor de las manifestaciones en Cataluña". A su juicio,Las palabras de Casado, pronunciadas en Pozuelo (Madrid), hay que entenderlas en el contexto de las pronunciadas el pasado sábado en Madrid por la número uno del PP por Barcelona. Álvarez de Toledo, que tuvo un papel protagonista en la presentación de cabezas del lista al Congreso por el PP, defendió que "cuántas más veces diganSu intervención, provocó que el eurodiputado del PP, Santiago Fisas, dirigiera un tuit a la candidata en el que consideraba que "decir que no hablar catalán" daba más sentido a su candidatura. "Así no se combate la autodeterminación", terminaba.respondió al parlamentario europeo, también por Twitter, que sus palabras no se correspondían a lo que ella había dicho realmente."Querido SantiagoFisas, quizás quieras rectificar después de saber que esto es lo que dije y no lo que los hermeneutas habituales dicen que dije., puede leerse en la red social de la candidata.Casado no entró al fondo de la cuestión que se le preguntabaSí exigió que "nadie" pregunte a Álvarez de Toledo por su "catalanidad" al igual que nadie lo hizo con el "pedigrí madrileño" de la ministracuando fue en la lista por Madrid.Con la polémica de la resaca de las listas, que acaban con el marianismo y los fieles a Santamaría, aseguró que en el PP "todo el mundo tiene y ha tenido su sitio" yTras recordar que ganó el congreso de junio, dijo sentirse "mayoritariamente respaldado" por su partido frente "a los partidos que hacen pucherazos y las formaciones que alientan el transfuguismo