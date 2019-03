El senador de Podemos Guardingo renuncia a ser candidato al Congreso por el "perfil independentista" de la lista

Publicada el 18/03/2019 a las 09:04 Actualizada el 18/03/2019 a las 09:23

He decidido renunciar a estar en la lista de En Comú Podem y quiero compartir los motivos. Continuaré militando en Podemos para recuperar aquel instrumento que hacía lo que decía y tenía un proyecto de país. pic.twitter.com/Jio9a1qPNC — Óscar Guardingo (@oguardingo) 17 de marzo de 2019

El senador de Unidos Podemos Óscar Guardingo ha anunciado su decisión de renunciar a estar en la lista de En Comú Podem de cara a los comicios generales del próximo 28 de abrily ha censurado que "la alteración del orden de las primarias" en la configuración final de la lista.En un mensaje publicado en redes sociales, Guardingo ha subrayado que a pesar de que el cabeza de lista de la candidatura, Jaume Asens,él personalmente no comparte su "posición independentista" y la deriva independentista de En Comú Podem."No soy independentista.Podemos y sus confluencias necesitan un proyecto de país que sea el mismo para Cornellà, Vigo o Cádiz. No podemos tener los pies pegados en el procés. Mucha gente en las bases de Catalunya en Comú y en Podem no comparten el perfil independentista de la candidatura y de su cabeza de lista", ha explicado.Pero además el todavía senador ha censurado la formación de lasque fueron negociadas recientemente para poder cerrar la confluencia y en las que Guardingo ocupa un puesto con dificultades para poder salir elegido."La alteración del orden de las primarias de Podemos en la lista final tampoco es síntoma de salud democrática", ha indicado el ganador de las primarias de Podemos en Cataluña, hombre próximo al exportavoz del partido en el Senado,, que abandonó el partido el pasado mes de enero tras sentirse "ninguneado" por la dirección nacional.En cualquier caso, Guardingo ha incidido en queen Podemos y trabajará para que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau , revalide la Alcaldía de Barcelona "para que el cambio se extienda a los municipios del área metropolitana"."También para que podamos tener un proyecto de país propio y no condicionado ni por la España monárquica ni por los independentistas que dan la espalda a la mitad de Cataluña", ha añadido el senador de Podemos, quien cree que la candidatura liderada por Asensque ganaron.