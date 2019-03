El Supremo declara firme la prohibición del Toro de la Vega

Publicada el 18/03/2019 a las 17:36 Actualizada el 18/03/2019 a las 18:34

Elal no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Tordesillas, en Valladolid, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que dio la razón a la Junta en su decisión deLa providencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo hace quepor su homóloga del TSJCyL, con sede en Valladolid,, según informan a Europa Press fuentes del Alto Tribunal castellanoleonés.En abril de 2018, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó la apelación que el Ayuntamiento de Tordesillas interpuso contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Valladolid, de fecha 4 de octubre de 2017, que, a su vez, rechazó el recurso de la institución local tordesillana contra el Decreto de la Junta de Castilla y León que prohibió en 2016 la celebración del Toro de la Vega con la muerte del astado.La pretensión del Ayuntamiento de Tordesillas ya fue rechazada anteriormente por el Tribunal Constitucional en diciembre de 2016 --desestimaba el recurso del Ayuntamiento al entender que la norma autonómica no vulneraba competencias municipales-- y posteriormente por el referido Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, resoluciones desestimatorias a las que en abril de 2018 se sumó la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TJSCyL, con sede en Valladolid, que ratificó igualmente la conformidad a derecho de la prohibición de celebrar el torneo dando muerte al animal en presencia de público.En aquella última sentencia, objeto de recurso en casación ante el Supremo ahora inadmitido, se condenó en costas al Ayuntamiento de Tordesillas.En el mes dea las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y tradicionales en Castilla y León,, igual que como se venía haciendo en ediciones anteriores,, en la localidad de Tordesillas (Valladolid).No obstante,con posterioridad, ante la Junta de Castilla y León,del Toro de la Vega en ese mismo año 2016, tal y como lo había hecho en años anteriores.Dos meses más tarde, en junio de 2016, Lala autorización en junio de 2016 porque ya había entrado en vigor el Decreto Ley que impedía en esta Comunidad la celebración de espectáculos taurinos populares y tradicionales en los que se diera muerte a las reses en presencia de público.En respuesta a esa negativa,, el tribunal de lo Contencioso Administrativo y en última instancia al TSJCyL, tribunales todos que han fallado en contra de la institución recurrente.La negativa de la Junta a la autorización de la muerte del animal en este festejo taurino motivó que la edición de 2016 llegara incluso a cambiar la denominación por Toro de la Peña, en la primera edición en la que no se alanceó al astado. Ya