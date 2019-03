Tezanos mantiene su negativa a que el CIS pregunte sobre Monarquía o República porque "no está en la agenda" de la gente

Publicada el 18/03/2019 a las 17:09 Actualizada el 18/03/2019 a las 17:41

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS),, se ha reafirmado este lunes en su, pues considera que este debate no está en la agenda de los ciudadanos.En un coloquio organizado en el Casino Gran Vía por el colectivo de periodistas The Experience Club, Tezanos ha recordado que cuando el CIS preguntó recientemente por la reforma de la Constitución se vio una mayoría de más del 60% partidaria de introducir cambios para actualizarla yY al preguntar qué aspecto creen más urgente modificar, la Jefatura del Estado sólo fue mencionada por un 1,7% de ellos. Según Tezanos, si se descuenta a los que rechazan modificar la Constitución, ese porcentaje bajaría incluso a un 0,6%. A ello añade que cuando el CIS pregunta cada mes a los encuestados por los problemas principales de España,Su conclusión es que el debate entre Monarquía y República es una especie de Macguffin, un término que en narrativa cinematográfica sirve para definir un elemento de suspense que permite que los personajes avancen en la trama, pero que en realidad no tiene ninguna relevancia para la película.Tezanos insiste en que, que tienen sus prioridades en otros temas: "Lo real sustituye a lo imaginario", ha comentado.La última vez que el CIS preguntó por la valoración por las distintas instituciones del país, en abril de 2015, casi un año después de la abdicación de Juan Carlos I,, por debajo de la Guardia Civil (6,02), la Policía (5,95) y las Fuerzas Armadas (5,51), pero muy por encima de los partidos políticos (2,23), los sindicatos (2,61), el Parlamento (2,83) o el Consejo del Poder Judicial (3,54).