Álvarez de Toledo, sobre el 'procés': "Es más grave que Tejero y Millans con los tanques"

Responde a Batet

La cabeza de lista del PP por Barcelona al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo , ha asegurado este martes que ha decidido volver a la primera línea de la mano de Pablo Casado porque considera que España se encuentra en un momento "gravísimo" en el quepor el procés independentista, que considera unPreguntada en un entrevista en TVE, recogida por Europa Press, si le parecía que la situación actual reviste de más gravedad que lo vivido en 1981, Álvarez de Toledo ha señalado que "sin lugar a dudas". "Lo que está en juego es el estado constitucional español, ETA mataba para atacar al Estado constitucional, ahora hay un proceso separatista que sigue en marcha, que se frenó el 1 de octubre con una actitud firme", ha argumentado.No obstante, según la candidata conservadora, el separatismo, mediante "otros vericuetos", busca encontrar su salida, a través de un acuerdo con Pedro Sánchez, para tener un "estatus diferente, y un derecho a decidir al margen de los españoles"., ha recalcado.Álvarez de Toledo entiende que la intentona golpista "duró lo que duró", pero se frenó gracias al rey, la sociedad civil y los medios. "Esto es un golpe muy peligroso, con movilización de una parte de la sociedad y exaltación nacionalista bajo un supuesto manto de pacifismo, para", ha dicho.que cuando salen muchas personas en una supuesta y legítima votación en la que dicen que la democracia es votar", ha remachado.Sobre la propuesta del PP de aplicar el artículo 155 en Cataluña sin límite, Cayetana Álvarez de Toledo entiende que si se aplicara supondría entrar en una etapa "nueva y distinta" y apuesta por que"Ya se verá el tiempo que haga falta. Si lo acotas a dos o tres meses ¿qué sentido tiene eso?", se ha cuestionado la candidata conservadora al Congreso.En respuesta a las declaraciones de este lunes de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, que la criticó por, según la ministra, "presumir" de no hablar una lengua que es cooficial, algo que no ve "una buena noticia ni una buena posición", Álvarez de Toledo ha defendido que sus palabras"Ninguna persona con sentido común presume de no hablar lenguas, yo no presumo de no hablar catalán, es una tergiversación", ha respondido. "La señora Batet no se ha mirado bien las declaraciones", ha replicado la número uno del PP por Barcelona, señalando queAsimismo, Álvarez de Toledo ha tachado decriticar su candidatura por no ser catalana. "Yo soy de fuera, yo soy española y tengo derecho a presentarme a unas elecciones", ha subrayado, para agregar que "hay que utilizar las lenguas para vincularse".Con respecto al vencimiento, este martes, del plazo dado por la Junta Electoral Central para que la Generalitat retire los lazos amarillos de las instituciones catalanas, Álvarez de Toledo ha indicado que la fiscalía debe actuar para "que se cumpla la ley". Así, ha señalado que el president de la Generalitat, Quim Torra,y ha dicho que tenía las llaves para sacar a los presos políticos y "no lo ha hecho". "A ver qué hace ahora con el tema de los lazos", ha aventurado la dirigente conservadora para subrayar que "lo importante es lo que hace la democracia en defensa de sí misma".