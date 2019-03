El Gobierno no regulará las prácticas universitarias por decreto, como pedía Podemos, porque no ve una "clara urgencia"

Publicada el 19/03/2019 a las 20:30 Actualizada el 19/03/2019 a las 21:36

a través de un decreto ley, tal y, porque no le ve una "clara urgencia". Además, señala que, en las actuales circunstancias parlamentarias, ven más "adecuado" tramitar esta iniciativa de forma "ordinaria" con el Parlamento que surja de las próximas elecciones.El secretario general de Universidades,, ha respondido así a las peticiones del grupo confederal, con el que se reunió recientemente para tratar este tema.A través de un escrito, recogido por Europa Press, Pingarrón agradece a los representantes de Unidos Podemos , su visita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Según explica, en este encuentro los diputados trasladaron su interés de poner en marcha, por decreto, algunas iniciativas de su ley de regulación de prácticas universitarias.Se trata de una norma que los de Pablo Iglesias registraron en julio del año pasado y que, entre otras medidas, quiereEl secretario general de Universidades reconoce en el texto que, pero señala que la actual coyuntura política, y la necesidad de convalidación de los decretos por la Diputación Permanente del Congreso, obliga al Ejecutivo a ser "muy restrictivos con este tipo de acciones legales" y"Tras un somero análisis de las propuestas y tras la consulta de los servicios técnicos del Ministerio, entendemos que, para garantizar el debate y el consenso de todas las fuerzas políticas", apunta.Pingarrón aclara que esta situación no implica que ambos partidos no vayan a seguir trabajando conjuntamente en el futuro para, justas y que garanticen la empleabilidad de los egresados universitarios".Unidos Podemos ha lamentado esta "renuncia" del Gobierno a abordar la regulación. González ha lamentado que, primero PP y Ciudadanos con su "bloqueo", y ahora el PSOE con su "desinterés, hayande acabar, en esta legislatura, "con uno de los fenómenos más flagrantes de precariedad entre los jóvenes ".