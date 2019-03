Rivera quita importancia a los tuits de Marcos de Quinto en los que vinculó los asesinatos machistas con la inmigración

Publicada el 19/03/2019 a las 16:59 Actualizada el 19/03/2019 a las 17:46

El presidente de Ciudadanos,, ha quitado importancia a los tuits que escribió el exvicepresidente de Coca-Colaantes de incorporarse a la candidatura de la formación al Congreso en las próximas elecciones generales, enmarcándolos en la libertad de expresión, y ha asegurado que el número dos de la lista por Madrid defiende los valores y principios del partido."Si Marcos de Quinto se ha caracterizado por algo hasta ahora es por, como cualquier ciudadano español, y por no estar en política", ha declarado este martes Rivera, que se ha negado a "hacer de comentarista" de todo lo que haya dicho el exdirectivo de Coca-Cola antes de sumarse a Ciudadanos.Así ha respondido, durante una visita a la Fundación ONCE Perro Guía, en Boadilla del Monte (Madrid), cuando los periodistas le han preguntado por algunas declaraciones que Marcos de Quinto hizo en el pasado, tanto en las redes sociales como fuera de ellas.Por ejemplo, hace varios años De Quinto se mostró en contra de que Coca-Cola retirara un anuncio en el que aparecía el actor vasco Gotzon Sánchez, colaborador de una plataforma de apoyo a presos de ETA, pues consideraba que cuando se hace una campaña de publicidadDe Quinto se ha pronunciado también sobre el nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, diciendo que su elección responde a que "cuando los partidos de siempre te roban y salir a la calle es jugártela,, y lo demás importa menos".Además, el nuevo fichaje de Ciudadanos cuestionó en Twitter que la dotación presupuestaria de la Ley contra la Violencia de Género llegue "a quien tendría que llegar", y también: "En España, los nacionales somos el 89,9% y los extranjeros el 10,1%. Si este 10,1% comete el 37% de los crímenes machistas, habrá que hacérselo mirar. Estadísticamente significativo". En ambos casos,Sin embargo, Rivera ha defendido al candidato a diputado, "una persona libre que hace lo que cree conveniente y que ha tenido muchas disputas en las redes sociales con dirigentes de otros partidos y con gente que piensa muy distinto" entre sí. "", ha destacado, subrayando que, en cualquier caso,Asimismo, el presidente de la formación naranja ha dicho que conoce a Marcos de Quinto y puede asegurar que "es una persona progresista y liberal que defiende los valores y principios de Ciudadanos".A continuación, ha expresado su deseo de que, tras las elecciones generales del 28 de abril,. En este sentido, ha defendido que él prefiere que el Gobierno de España tenga como ministro a De Quinto antes que al secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, por ejemplo."Estoy muy orgulloso de que gente que no estaba en política esté hoy dando un paso" adelante y decida hacerlo "con Ciudadanos", ha manifestado.Por otro lado,por las circunscripciones de Navarra, Salamanca, Ávila y Soria, aún pendientes de designar por el partido. "En las próximas horas lo comunicaremos y lo presentaremos", ha dicho.Aunque los periodistas le han preguntado por ello, el líder de Cs ha eludido pronunciarse sobre si alguno de los puestos en circunscripciones de Castilla y León lo podría ocupar, expresidenta de las Cortes y exmilitante del PP. La victoria de Clemente en las primarias de Ciudadanos en Castilla y León fue anulada al detectarse una irregularidad en la votación , tras lo cual se proclamó a su principal rival, el diputado 'naranja'Rivera se ha limitado a afirmar queno solo para tener un buen grupo parlamentario en el Congreso, sino sobre todo para constituir un equipo de gobierno, incluyendo a personas "con experiencia profesional" que no estaban en política, otras con experiencia política como cargos públicos de Cs y también "gente que tiene experiencia en la gestión pública y que han estado en otras formaciones o colaborando con otros gobiernos".