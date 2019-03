Vox Baleares impide la entrada de 'Diario de Mallorca' a una rueda de prensa porque "se inventa noticias"

Publicada el 19/03/2019 a las 12:59 Actualizada el 19/03/2019 a las 13:25

Vox Baleares ha impedido este martes la entrada de un periodista y un fotógrafo a su sede para cubrir una rueda de prensa en la que la formación tenía previsto informar sobre sus candidatos al Congreso. El presidente de Vox en las Islas,, ha declarado sobre estos hechos que en su partido "no se censura a nadie" pero "Vox tiene acciones legales iniciadas contra este medio de comunicacióny, si alguien viene a estas ruedas de prensa a inventarse noticias, es mejor que no esté".Cabe recordar que el pasado 8 de marzo Vox Baleares informó sobre una presunta agresión por parte de "feministas radicales", si bienpublicó posteriormente que había sido un bulo por parte de la formación ya que no existía ninguna denuncia ante la Guardia Civil. Este hecho fue justificado por Vox en que había sido una de las madres de las supuestas agredidas la que difundió este bulo y emprendió acciones legales contra ellas. Posteriormente, Vox indicó que denunciaría también a Diario de Mallorca, a quien acusa de dejarlos en ridículo, según publicó Ara Balears.