Bruselas pide a las redes sociales que aclaren su control de publicidad política y bots antes de las europeas

Publicada el 20/03/2019 a las 17:38 Actualizada el 20/03/2019 a las 18:04

Laha valorado este miércoles algunos avances por parte de Facebook , Twitter y Google para contribuir a la transparencia de la campaña electoral y la integridad de las próximas elecciones europeas de mayo pero ha vuelto a dejarles claro que necesitan hacer "más esfuerzos" y aportar más información para poder evaluar su control sobre la publicidad política y sus acciones contra los bots y las cuentas falsas, entre otros."Se necesita más información sistemática para que la Comisión evalúe los esfuerzos de las plataformas online para controlar el emplazamiento de publicidad y entender mejor la eficacia de sus acciones contra los bots y las cuentas falsas", han avisado el vicepresidente del, Andrus Ansip, así como las, Vera Jourová, y de, Mariya Gabriel, tras la reunión que mantuvieron este martes con representantes de las plataformas.El Ejecutivo comunitario ha "tomado nota" del compromiso de Facebook, Twitter y Google de que, algo que permitirádurante todo el periodo electoral y más allá" y que representa, a su juicio, "un logro sustancial" teniendo en cuenta el plazo breve que queda pero ha insistido en que las herramientas deben estar disponibles "en todos" los países y no solo algunos.También han reconocido que sus iniciativas para contribuir a "la" van "más allá" de los compromisos voluntarios que asumieron.Facebook, Twitter, Google y Mozilla se comprometieron en octubre de 2018 a través de un Código de Conducta voluntario a garantizar, por ejemplo, la, incluida la posibilidad dey lay a diferenciarla claramente de la información.También aceptaron establecer políticas claras paraen sus servicios en la UE e invertir en medios tecnológicos para priorizar, autentificar y autorizar informaciones en motores de búsquedas o canales de distribución automatizada, según sea apropiado y paraAdemás de reclamar más informaciones a las plataformas para poder evaluar el control sobre la publicidad política y sus acciones contra los bots y las cuentas falsas, el Ejecutivo comunitario también lesa los investigadores académicos y los especialistas de verificación, transmisiones en directo y otros servicios" peroque han identificado y retirado"."Dicho acceso podría ayudar a obtener una imagen completa e independiente de los patrones y tendencias de la desinformación", han defendido, dejando claro eso sí que el acceso debe darse "en pleno respeto" de las normas de protección de datos Por lo que se refiere a Facebook, la Comisión ha valorado que haya dado elecciones a los anunciantes para determinar cómo proteger sus marcas, en línea con el Código de Conducta, por ejemplo puedeno impedir su difusión dentro de ciertas categorías de contenido y se ha comprometido a, incluido si residen allí. Además, su biblioteca virtual, que recogeráaños en todos los Estados miembro, se lanzará a finales de marzo.Facebook también ha informado que ha tomado acciones para retirar tres redes de cuentas falsas en Reino Unido, Rumanía y Moldavia y de que ha retirado en total 1.200 millones de cuentas falsas en los últimos tres meses de 2018, al tiempo que ha ampliado a España su red de verificadores de información a España, que cubre ya nueve países.La Comisión afea a Twitter que no ha informado de ninguna acción en febrero para mejorar el control de los anuncios y subraya que suúnicamente. También le afea que no haya informado en febrero des y proteger sus servicios contra la manipulación, por ejemplo por cuentas automatizadas maliciosas o spam. Google ha actuado contra más de 20.600 cuentas en Google Ads en la UE, 1.603 de ellos en España, que omitían información importante y contra 5.501 cuentas, incluidas tres en España, que replicaban contenidos de otra fuente sin valor añadido.