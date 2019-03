Publicada el 20/03/2019 a las 15:54 Actualizada el 20/03/2019 a las 16:45

Otros tesoreros senadores

El secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado , según ha decidido el Comité Ejecutivo de Cs, que este miércoles ha publicado íntegras las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 28 de abril.Cuadrado ya estuvo en la Cámara Alta en 2017, pero no como senador, sino para, impulsada por el PP.Allí, el tesorero tuvo que dar explicaciones sobre el uso que la formación naranja había dado a subvenciones públicas recibidas por sus grupos municipales en los ayuntamientos. Y tuvo que responder acerca de sus sospechosos negocios privados.ha publicado varias pruebas sobre supuestas irregularidades cometidas por el secretario de finanzas del partido.En dicha comparecencia en el Senado, cámara a la que ahora opta,aseguró no tener ningún procedimiento judicial en España o fuera de España. No dijo la verdad. En aquella fecha, de acuerdo con los documentos oficiales que desveló este periódico, Cuadrado figuraba como parte demandada en al menos tres procedimientos judiciales en el Estado de São Paulo (Brasil).Por otro lado, las cuentas de la empresa que el tesorero de Cs usó para cobrar del partido, Damei Europe, contienen múltiples falsedades : ocultó, entre otras irregularidades detectadas, la compra de un local industrial valorado en medio millón de euros y la firma de una hipoteca con Bankia por importe de 380.000 euros.Así consta en las cuentas oficiales de la empresa del año 2013, firmadas por el propio Cuadrado y presentadas en el Registro Mercantil de Barcelona.La reacción de Albert Rivera, ante estas informaciones desveladas por, fue asegurar queporque según él no tiene abierta ninguna investigación penal y no hay "una sola mota de polvo" en su expediente.Al situar a Carlos Cuadrado como candidato a senador, la Ejecutiva de Ciudadanos ha hecho lo mismo que el PP con varios de sus tesoreros. Por ejemplo,, que obtuvo un escaño por Cantabria en la Cámara Alta en las elecciones de 2004 y 2008 y que acabó renunciando a él en 2010 para centrarse en su defensa judicial en el caso Gürtel.También es el caso de Sebastián González, que también ha sido tesorero del PP y senador al mismo tiempo y que repite como candidato en las listas del 28A. Por su parte,–entre 1993 y 2008– con su acta de diputado en el Congreso.