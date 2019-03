El PSOE pone en marcha un detector de bulos para contrarrestar los ataques de la oposición

Publicada el 20/03/2019 a las 17:17 Actualizada el 20/03/2019 a las 17:18

Por Álvarez de Toledo: "Es curioso que alguien haga alarde de aquello que desconoce"

El PSOE ha puesto en marcha un detector de bulos para contrarrestar con datos las mentiras , ha anunciado este miércoles el portavoz adjunto del Comité Electoral y cabeza de lista al Congreso por Jaén, Felipe Sicilia, según informa Europa Press.En rueda de prensa en la sede del partido en Ferraz, Sicilia ha detallado quey está disponible para el gran público en el sitio web del PSOE. Aunque los socialistas rebatirán todas aquellasque les puedan dirigir otras formaciones, Sicilia ha presentado la iniciativa en un primer momento como herramienta para "dejar en evidencia las mentiras de Casado y Rivera", en alusión a los dirigentes delDe hecho, el apartado ' Fact check: Democracia sin mentiras ' de la web socialistaque desmontan diversas acusaciones de estos dos dirigentes, tres de Pablo Casado y una de Rivera. Así, los socialistas sostienen que Casado mintió el pasado 4 de marzo cuando afirmó que "las primeras alcaldesas de grandes ciudades fueron del PP, como en" cuando la primera alcaldesa de Valencia, precisan, fue la socialistaTambién señalan que "mintió" cuando afirmó que "siempre" ha habido cara a cara en España cuando sólo se celebraron en 1993, 2008, 2011 y 2015, o cuando sostiene que con Pedro Sánchez en el Gobierno se destruyen 6.800 empleos al día, porque en el último trimestre de 2018 se crearon más de 400 puestos de trabajo al día.En el caso de, la herramienta de los socialistas se ha encargado de rebatir la afirmación que hizo el líder de Ciudadanos cuando sostuvo que en el PSOE están "prohibidas" las primarias para elegir candidato a la Presidencia. Es falso, asegura la herramienta de fact check del PSOE, porque el proceso de primarias para elegir al candidato a la presidencia del Gobierno"Esta herramienta nace para poder desmentirde la derecha contra el PSOE, ése es el objetivo" porque "la derecha está utilizando la mentira como" y extendiendo "bulos malintencionados", se ha quejado Sicilia.No obstante, Sicilia se ha reafirmado en la acusación que esta semanacontra la candidata del PP al Congreso por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo , a la que acusan de haber presumido de no saber catalán, extremo que ella niega. "Nosotros lo que hemos hecho es sorprendernos de una persona que presume de desconocer el catalán. Es curioso que alguien hagao desconoce", ha incidido Sicilia.En realidad, las palabras en las que se basan los socialistas para lanzar esta acusación, donde advirtió de que "cuantas más veces digan" que ella por ser española o "medio argentina" no tiene derecho a presentarse por Barcelona, los independentistas "más exponen la cara sucia de su proyecto, que es la, el segregacionismo y el racismo". "Cuantas más veces digan que 'Cayetana es de fuera', 'no habla catalán' o 'no tiene derecho a representarnos', más poderoso será el sentido de esta candidatura del PP", indicó.