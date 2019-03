El PP anuncia en Andalucía la primera Ley de Concordia para "mejorar" la Ley de Memoria Histórica en cumplimiento de su acuerdo con Vox

Publicada el 21/03/2019 a las 17:59 Actualizada el 21/03/2019 a las 19:20

Vox tacha de "buscadores de huesos" a los defensores de la memoria histórica

Vox subraya que la Transición fue "un pacto para el olvido"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), ha anunciado este jueves que su Gobierno presentará en el Parlamento una Ley de Concordia , en la que todos los andaluces "se sientan representados" y que "mejorará" lavigente actualmente, informa Europa Press.Así se ha pronunciado Moreno ante el Pleno del Parlamento durante su, Susana Díaz, quien le ha advertido de que es presidente de la Junta gracias al apoyo de un partido de " extrema derecha " como Vox que "hoy nos ha llamado buscahuesos (durante el debate sobre Memoria Histórica), que no condena el, que no quiere que busquemos a las víctimas de lay que defiende elmás rancio".Moreno ha dicho que la futura Ley de Concordia "mejorará" la actual Ley de Memoria, que fue aprobada, según ha señalado, sin que el PSOE-A aceptara ninguna de las 70 enmiendas planteadas por los grupos de la oposición. "Queremos hacer una ley de Concordia donde todos los andaluces nos sintamos", ha dicho.Por su parte, Díaz ha preguntado a Moreno que si no le gustaba la actual Ley de Memoria Histórica, por qué no votó en contra de ella,El diputado de Voxha llamado "buscadores de huesos" y "estrategas del revanchismo" a los defensores de la memoria histórica en un encendido debate en el Pleno del Parlamento andaluz, en el que el PSOE-A ha defendido una moción en esta materia. Durante su intervención, Morillo ha recomendado a "aquellos buscadores de huesos" que cavarán también en los alrededores del cementerio de Mancha Real (Jaén), en el desierto de Tabernas (Almería), en los terrenos de la antigua prisión provincial de Málaga, en Antequera, en Cañete de las Torres y, "lugares donde fueron asesinados y enterradosa manos de las milicias del frente popular ".Ha dicho que "el sectarismo de la izquierda, cuyo germen fecundó, vuelve a intentar casi un siglo después una nueva inseminación en una sociedad que vive afortunadamente de espaldas a aquella trágica experiencia de nuestro pasado reciente". Para el diputado de Vox, "se quiere de nuevo remover los cimientos del pasado con la pretensión, afirman los estrategas del revanchismo, de mejorar la convivencia entre españoles". "Así quieren honrar a quienes se esforzaron por conseguiry a los que lucharon contra la Dictadura en defensa de libertades y los derechos fundamentales de los que hoy disfrutamos", ha añadido.Se ha preguntado si "entre estos esforzados se incluyen a los grupos anarquista de laso los socialistas de la, o los maquis que durante los años de la posguerra secuestraron, asesinaron en cortijos, aldeas y pueblos de la España más profunda". "Si se van a revisar los juicios sumarísimos del final de la guerra, ¿qué hacemos con todas las condenas a muerte de los llamados? ¿Quién pide perdón por el asesinato deo dea manos del socialista?", ha mantenido el parlamentario."Y si hurgamos en la tierra de Víznar para encontrar los huesos de García Lorca, ¿hurgamos en?", ha preguntado Morillo, quien ha explicado que"atienden a la muy legítima demanda de no pocos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, pero ¿incluimos aquí a los que forman parte del 60 por ciento de los 70.000 fusilados y desaparecidos del 36 al 39 por el bando republicano y cuyos cuerpos no han sido hallados por estar enterrados quién sabe dónde?".El diputado de Vox, queque la izquierda "reparta el dinero de todos los españoles en aquellos que les conviene", refiriéndose aa "fundaciones vinculadas al PSOE y a UGT", ha defendido que "no es tarea de los políticos rescribir la historia y el pasado, sino construir el futuro que es lo que une a los pueblos". Para Morillo, "una ley política no es el mejor método para; el deseo de controlar no solo el presente sino también el pasado es una característica común de las, que actúan a través de la propaganda falsa, de la distorsión de la idea y de la supresión de los hechos ".En este momento de la intervención del diputado de Vox, la presidenta del Parlamento,, ha tenido que llamar al orden al portavoz del Grupo, Mario Jiménez, y le ha pedido, que estaba recriminando sus palabras al parlamentario de la formación liderada por Santiago Abascal . Asimismo, el portavoz de, Antonio Maíllo, aseguraba que los diputados de Vox "nos están insultando".Bosquet, que insistía en pedir calma, añadía que "cada uno defiende sus postura pero esta es, cada uno dice". "Pido respeto y que no se hagan alusiones personales a nadie, que cada uno defienda su postura desde su ideología", ha afirmado la, con sus diputados puestos. Tras esta interrupción, ha continuado el parlamentario de Vox, quien ha añadido que "las ideas se combaten con ideas y la verdad de la historia no se obtiene con leyes sobre la memoria orientadas de forma partidista para reinterpretar el pasado". A su juicio, supone "porque se corre el riesgo de utilizarla al servicio de la propaganda ideológica".Así, tras subrayar que "la esencia de la Transición fue un pacto para el olvido,", el diputado de Vox ha advertido de que la Ley de la Memoria Democrática supone "la supresión del olvido en un ejercicio morboso y sin". "Para mi grupo es igual de condenable el bombardeo de Guernica que el de Cabra, la matanza de Badajoz y la de Paracuellos, el asesinato de García Lorca y de Muñoz Seca, el exilio de Antonio Machado y el de Miguel de Unamuno", ha afirmado Morillo, quien también ha criticado durante su intervención que a través de la citada normativa se quiera llevar este asunto a los colegios.El diputado de Vox ha concluido subrayando que "si lossupieron hacer borrón y cuenta nueva,para cercenar el sentido de estado de aquellos". "Aprendamos del pasado pero sin mantenerlo vivo para caminar hacia un futuro mejor, sin odios, revanchas y sectarismo", ha afirmado Morillo, quien ha recordado a la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo, el acuerdo suscrito entre PP y Vox, en su punto 33", el referido a "promover una Ley de Concordia que sustituya a la Ley de Memoria".Por su parte, elha manifestado que hoy solo hablamos de las víctimas de una violencia injustificada y del, y eso lo tiene que garantizar esta comunidad. Ha indicado que en la moción se pide al nuevo Gobierno que continúe con lo que ya se estaba haciendo y que se cumpla la ley vigente. Ha dicho que los socialistas no buscan ningún tipo de "aprovechamiento ni de oportunismo político", sino que quieren que se siga desarrollando el trabajo que se había iniciado. Ha criticado que Vox llame "buscadores de huesos" a los que quieren "buscar la verdad y reparar a las víctimas". Ha denunciado quePor su parte, el diputado delha trasladado al PSOE-A que la consejera de Cultura ha sido "muy clara" al afirmar que el Gobierno va a cumplir con la ley en "todos los términos". Ha denunciado que el PSOE-A "nunca quiso el consenso" en relación con la Ley de Memoria. Ha defendido la "legitimidad" del Gobierno para presentar en el Parlamento una Ley de Concordia, algo que se va "a hacer" y ha instado aLa parlamentaria deha criticado que el PSOE-A exija al Gobierno en su moción que cumpla en mes y medio una serie de medidas que el anterior Ejecutivo socialista no fue capaz de cumplir en dos años y que sólo busca el "enfrentamiento", la "crispación" y la "politización" de la Ley de Memoria.La diputada deha manifestado que la derecha de España "no ha querido", y ha expresado que esto no es una cuestión de "bandos", sino que se trata de "defender valores democráticos o valores totalitarios". Ha indicado que PP-A y Cs asumen "los postulados" de la "ultraderecha" al depender de los votos de Vox para seguir en el Gobierno andaluz.