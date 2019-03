Civio denuncia la "marcha atrás en transparencia" del Gobierno: sólo 5 de 17 ministerios identifican a todos sus asesores

Publicada el 21/03/2019 a las 17:34 Actualizada el 21/03/2019 a las 18:29

Transparentes no sólo con los funcionarios

La Fundación Civio ha denunciado este jueves la " marcha atrás en transparencia " en la que, a su juicio, ha incurrido el, en el que sólo cinco de los 17 Ministerios informan acerca de la identidad, cargo, currículo y retribuciones de todo su personal eventual, informa Europa Press.Este tipo de personal,que deben demostrar sus méritos o capacidad en un, es contratado por los altos cargos de forma discrecional –a dedo– parao especial confianza, explica esta organización independiente que presiona para lograr una transparencia real y eficaz en las instituciones.Entre los peores casos están los Ministerios dey de, dirigidos por dos magistrados, Fernando Grande-Marlaska Margarita Robles , quea la petición de Civio para que revelaran la identidad de todo su personal eventual., que depende de forma directa del, Pedro Sánchez, es otro caso negativo, ya que solo facilita el número de personas que ha contratado como asesores, pero no identifica a ninguna de ellas, se queja Civio en un comunicado, donde lamenta que tanto Presidencia como Interior y Defensa hayan ignorado las resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que les instaban a entregar esta información.La mayoría de carterasentre su personal eventual, los. Ministerios como los de Justicia, Hacienda, Transición Ecológica, Educación, Economía o Ciencia, entre otros, han seguido esta limitación. Otros, como Fomento o Vicepresidencia han aceptado la oposición de los, sin razonar por qué prima el interés a su privacidad frente alSolo Asuntos Exteriores, Industria, Trabajo, Sanidad y Política Territorial y Función Pública. Como es habitual, muchos de ellos mantenían una relación previa de cercanía con el partido en el poder."Si existe transparencia con el personal funcionario, desde su concurso de méritos hasta su nombramiento, ¿por qué no cuando se trata de cargos de confianza y asesores especiales que son?", se preguntan los responsables de la Fundación Civio . "No solo se trata de una cuestión de transparencia formal, sino que es imprescindible parapara ejercer su función, muchas veces de. Por eso, si los distintos gobiernos no los publican, lo haremos nosotros", advierten.De hecho, la Fundación Civiocorrespondientes a los años 2017 y 2018. Se trata nombres correspondientes tanto alcomo de. La organización anuncia que va a seguir solicitando este tipo de información de forma continua, ocupe quien ocupe la Moncloa, hasta que sea de conocimiento público. De cara a las elecciones generales del 28 de abril, se está reuniendo con los responsables de programas de los principales partidos paraa dar a conocer el nombre, currículum completo, sueldo y cargo, fecha de nombramiento y cese de todo el personal eventual, independientemente de su nivel y de si son o no funcionarios de carrera.