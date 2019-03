Sánchez pide a Torra no patrimonializar las instituciones y dice que el Gobierno actuará con serenidad y determinación

Publicada el 21/03/2019 a las 15:46 Actualizada el 21/03/2019 a las 16:00

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , ha instado este jueves al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ay "no patrimonializarla", al ser preguntado por la decisión del Ejecutivo catalán de cubrir la pancarta con el lazo amarillo, ubicada en la fachada de la sede de la Generalitat, con una pancarta similar, pero con el lazo en blanco, informa Europa Press.Del mismo modo, Sánchez ha enfatizado que el Gobierno actuará de acuerdo con lo que le solicite la Junta Electoral Central (JEC) ""."Las instituciones públicas son instituciones de todos y de todas. Ya sea en Cataluña de nacionalistas como de no nacionalistas. Y por tanto, no patrimonializarla", ha afirmado en declaraciones a los medios antes de participar en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Bruselas."Lo que puedo garantizar es que el Gobierno de España, con serenidad pero también con mucha determinación", ha añadido a continuación.Sánchez ha aprovechado la pregunta para recordar "a todos los actores políticos" que" y que cuando se entra en un proceso electoral es necesario que todos se sometan a lo que marque la JEC.La Generalitat ha cubierto sobre las 10.30 horas de este jueves la pancarta con el lazo amarillo que colgaba de su fachada, que la JEC ordenó retirar, y, pero con un lazo de color blanco.