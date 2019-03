La justicia no permite una transfusión de sangre a una joven testigo de Jehová que la rechazó en su testamento vital

Publicada el 21/03/2019 a las 12:56 Actualizada el 21/03/2019 a las 13:59

Una joven de 20 años se encuentra en coma inducido en el hospital San Jorge de Huesca (Aragón) desde hace varios días y su estado clínico requiere unaSin embargo, la chica realizó su testamento vital hace tan sólo unos meses y rechazó este tratamiento por motivos religiosos, esy los sanitarios deben respetarlo.Los médicos están obligados a consultar losy al estar en coma, no pueden preguntarle si ahora estaría dispuesta a someterse a transfusión de sangre.Según el periódico Heraldo , incluso la familia ha interpuesto una demanda para intentar que los médicos puedan hacer su trabajo, pero el juzgado de guardia de Huesca ha dictado que no se ha cometido ningún delito porque la"reconoce el derecho del enfermo a que se respete su testamento vital y su negativa a someterse a determinados procedimientos médicos". La Fiscalía ha dado el visto bueno a la resolución y no la ha recurrido.