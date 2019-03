'Ni un paso atrás': colectivos por la memoria histórica firman un manifiesto contra el auge de la extrema derecha

Publicada el 21/03/2019 a las 18:39 Actualizada el 21/03/2019 a las 19:23

Hasta, entre las que se encuentran la Asociación Memoria Histórica, la Amical de Mauthausen y otros campos y de todas las víctimas del nazismo , UGT Madrid y varias organizaciones feministas como la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, firman un manifiesto en Contra de las políticas de extrema derecha. Bajo el lema ¡Ni un paso atrás!, piden a los partidos políticos que no pacten con formaciones radiales "cuyos postulados representan un peligro evidente para el mantenimiento de los derechos colectivos e individuales".El texto exige la garantía de derechos sociales y acuerdos como las leyes en contra de la violencia de género o aquellas que protegen a la población LGTBI y pide a los partidos políticos que no respalden discursos que alimentan el odio y se comprometan en "la defensa de valores democráticos y antifascistas". Muchas de las entidades firmantes se agrupan bajo el paraguas de la memoria histórica y la lucha contra la impunidad de los crímenes del franquismo , así que también muestran su preocupación por el nuevo periodo revisionista y "de ocultación" hacia el que, según afirman en su manifiesto, se dirige la sociedad española.Finalmente, y después de invitar a colectivos sociales afines a que se sumen al documento, las asociaciones convocan a una. La protesta mostrará el rechazo a las políticas de extrema derecha y contra su incorporación a las instituciones democráticas, y pedirá a los partidos que no dialoguen con formaciones que defiendan esta ideología.