Aznar asegura que Sánchez es el candidato de la "secesión" y apela a unificar el voto de la derecha en el PP

El expresidente de Gobiernoha asegurado que el socialista Pedro Sánchez es" y ha advertido de que si permanece la actual fórmula política y la izquierda gana las elecciones, la "secesión será reconocida en España".Aznar ha señalado que será entonces cuando, con las consecuencias "devastadoras para el régimen constitucional y económico". Así, se ha mostrado convencido de que esey que, si bien no se ha podido poner en la práctica en esta legislatura, "es el compromiso para la siguiente".Sin embargo, el expresidente ha indicado que existe otra opción, que él definió como "la constitucionalista", matizando en este punto que mientras en el "bando de izquierda, secesionista" se está produciendo un fenómeno de unificación,En este sentido, y durante la presentación de su libro El futuro es hoy en un acto con el ex ministro y ex presidente del PP de Canarias, ha apelado a la "responsabilidad" en el bloque que él hace llamar constitucional porque se debe "agrupar su esfuerzo y su voto entorno a una fuerza política, que es Pablo Casado y el PP . A su entender, si eso no ocurreAznar ha asegurado que eso supondría que. "Eso es lo que está en juego, ni más ni menos. Si ganan unos, eso se pierde, y si ganan el centro derecho, eso se garantiza", ha manifestado. Ante esta reflexión, el expresidente ha puntualizado que "no haría esta apelación en torno al PP" si no lo creyese, así comoque él presidió. "No lo haría, y lo hago porque estoy convencido de que lo es y que quien lo representa tiene todas las condiciones para ser un buen presidente", ha apostillado.Así, ha indicado que, entre los que ha citado "la fragmentación y la debilidad institucional", la absorción de la revolución tecnológica, o el. Eso sí, ha recalcado que además España tiene su problema, que "es el problema, y el problema es la secesión, los intentos secesionistas en Cataluña, en el País Vasco, ahora en Cataluña, que llevaron a que en España se produjera un golpe de Estado , que en estos momentos a algunos de sus responsables se les juzga ".Por ello, ha advertido de que si España "no resuelve eso, no va a poder encarar su futuro político con tranquilidad", y a su parecer es donde se encontraríadel 28 de abril.