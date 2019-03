Ciudadanos tampoco pactará con el PSOE madrileño para gobernar la Comunidad

Publicada el 22/03/2019 a las 12:50 Actualizada el 22/03/2019 a las 13:03

El portavoz de Cs en la Asamblea de Madrid y candidato a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado , ha anunciado este viernes quepara gobernar tras las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo."La primeraes que tras las elecciones del 26 de mayo no gobernaremos con el PSOE de Sánchez ni de Gabilondo en la Comunidad", ha aseverado en rueda de prensa tras celebrarse el comité autonómico en la sede del partido., ha indicado Aguado, que ha defendido que quiere construir un "Madrid de igualdad y solidaridad" pero no de "privilegios". Para él, "por encima de los programas electorales están los principios".Aguado sigue así los pasos del líder de la formación, Albert Rivera , que también ha advertido de que no pactará con Pedro Sánchez ni con el PSOE tras las elecciones generales.