Rivera defiende ahora las diputaciones: en 2016 exigió a Rajoy suprimirlas por ser "focos de corrupción"

Publicada el 22/03/2019 a las 17:00 Actualizada el 22/03/2019 a las 17:19

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera , ha abogado este viernes porque, no de los políticos "enchufados", donde los Ayuntamientos puedan mancomunar distintos servicios. Hasta ahora, la formación naranja había defendido la necesidad de suprimir las diputaciones En un coloquio organizado por la Agencia Ical en Burgos, Rivera ha propuesto, y dejen de ser un espacio para "los enchufados de los partidos, ni cargos de confianza, ni algunos contratos opacos".En este sentido, cree que las diputaciones pueden servir parasi la mayor parte de la financiación se destina a este tipo de cuestiones. "Deben ser útiles y estar al servicio de los pueblos, no de los diputados o de los cargos de confianza", ha afirmado.Según ha señalado, las diputaciones provinciales "no pueden seguir siendo lo que eran en el siglo XIX o el XX", ni favorecer casos de corrupción que, a su juicio, "han tenido que ver con la opacidad de este tipo de entes". Refiriéndose, sin nombrarlos, al PP y al PSOE, el líder de Cs se ha preguntado si "los que han defendido las diputaciones y sus cargos han conseguido frenar la despoblación " en comunidades como Castilla y León. "No", ha contestado, añadiendo queEn su programa para las elecciones generales de 2016 , Ciudadanos decía: "Suprimiremos las diputaciones provinciales, garantizando unos mejores servicios públicos, más baratos y sin corrupción.. Lo único que aceptaba que siguiera existiendo eran las diputaciones forales y los cabildos y consejos insulares.Además, la eliminación de estos entes fue una de las condiciones que Cs puso sobre la mesa al PP cuando negociaron el acuerdo de investidura de Mariano Rajoy en agosto de 2016, una petición a la que los 'populares' nunca accedieron.Más recientemente, el pasado diciembre,en la Comisión de Política Territorial del Congreso para permitir que las comunidades autónomas pudieran. Podemos también la respaldó, mientras que el PP y el PSOE la rechazaron.