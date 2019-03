Unas 3.500 personas se manifiestan en Barcelona contra Vox y la discriminación racial

Publicada el 23/03/2019 a las 20:22 Actualizada el 23/03/2019 a las 20:31

Unas, según la Guardia Urbana, se han manifestado este sábado en Barcelona en una marcha contra Vox convocada por Unitat contra el Feixisme i el Racisme y apoyada por unas 200 entidades. La marcha ha comenzado a las 17.00 horas en Jardinets de Gràcia, en el extremo norte del Passeig de Gràcia, y ha discurrido por esta vía hasta llegar a Gran Via, donde han llegado a las 19.30 horas y se ha leído un manifiesto. El texto, según informa Europa Press, ha sido leído por dos mujeres, miembros de Asociaciones Exmenas, que han criticado "el racismo impregnado en la sociedad, la islamofobia en los medios y las persecuciones policiales".También ha intervenido la portavoz de Unitat contra el Feixisme i el Racisme (Ucfr), Maria Morante, que ha exigido quey ha llamado a la unidad desde abajo, en sus palabras. Asimismo, se ha guardado un minuto de silencio por el ataque a mezquitas en Nueva Zelanda, y se han realizado actuaciones musicales a cargo de Rosa Sánchez y Héctor Serrano a la guitarra y los Iaioflautas de BarcelonaLa protesta se enmarca en, por el que se han convocado múltiples manifestaciones en todo el mundo y que, en el caso de Barcelona, se ha querido centrar en Vox.A la manifestación también han acudido representantes políticos como el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias,; la diputada de la CUP en el Parlament,; el primer teniente de alcalde de Barcelona,; el miembro de la plataforma Sobiranistes y número 4 de ERC a las elecciones generales,y el diputado de JxCat en el ParlamentEn la rueda de prensa de presentación, el miembro de la entidad impulsora David Karvala explicó que, aunque se trata de, la centrarán en Vox porque "en el Estado español la extrema derecha ahora mismo tiene nombre y apellidos". "Ahora hay que señalar a Vox, y esto no quiere decir que sea el único problema. A Pablo Casado (PP) no sé qué le pasa, pero eliminando a Vox creo que eliminamos las tentaciones de otros", dijo.Entre las cerca dedel manifiesto figuran ERC, la CUP, BComú, CC.OO. de Catalunya, CGT de Catalunya, Òmnium Cultural, la ANC, ICV y EUiA, así como un centenar de personas a título individual.