El PP, de la mano de Vox, participa en una manifestación "provida": "El aborto no es un derecho"

Publicada el 24/03/2019 a las 15:53 Actualizada el 24/03/2019 a las 16:52

Egea: "Todo el mundo tiene familia, hasta los de Podemos"

Vox: "Se trata de reducir el número de abortos"

Denuncian "el negocio que mueve la cultura de la muerte"

Varios miles de personas han asistido este domingo a la manifestación convocada por la Plataforma Sí a la vida, formada por más de 500 asociaciones, paray pedir a los políticos, de cara a las elecciones generales del 28 de abril, "una nueva ley que defienda la vida sin fisuras, siempre y en toda circunstancia". Según los organizadores, han acudido a la marcha unas 40.000 personas, el doble que el año pasado. Por su parte,La manifestación, según informa Europa Press, ha arrancado a las 12.10 horas en la calle Serrano esquina con Ortega y Gasset, donde ya se congregaban familias y grupos de jóvenes y mayores portando globos verdes, el color con el que representan la defensa de la vida. Al grito de, los manifestantes han avanzado portando también banderas de España y algunos carteles en los que se podían leer lemas como: 'Cada vida importa' o 'La vida es para todos sin excepción". La marcha ha concluido en la confluencia con la calle Alcalá donde se ha instalado un escenario en el que ha actuado un grupo de rap y en el que se han escuchado algunos testimonios de padres jóvenes.También se ha leído el manifiesto final, con el que los organizadores han pedido que "se reconozca el derecho a la vida sin excepción tanto en la ley como en la vida cotidiana" y. Asimismo, han reclamado a los políticos que legislen con carácter "urgente" por "el derecho a la vida de todos, por ayudar a las embarazadas en dificultades y por permitir el acceso a los cuidados paliativos".A la manifestación ha acudido el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea , que se ha comprometido a impulsar si gobiernan una Ley de protección a la maternidad para que las mujeres embarazadas cuenten con "todos los recursos del Estado" para seguir adelante con el embarazo porque consideran que. "Creemos que hay que apoyar a las parejas que tienen dudas sobre si seguir o no adelante en ese momento en que nadie puede ponerse en su piel y no subir a la tribuna del Congreso y hacer un discurso político, sino que esa decisión debe tomarse con todo el apoyo posible", ha incidido.También quieren, según ha añadido, proteger a las mujeres "que se pueden ver presionadas en algún momento por sus parejas porque no tienen recursos suficientes o por la incertidumbre del futuro". "El Estado tiene que poner todos los recursos para", ha defendido, al tiempo que ha ensalzado la labor que realizan organizaciones de apoyo a mujeres embarazadas.Además, ha asegurado que el próximo 28 de abril en las elecciones generales, el PP va a "mandar a casa" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Quiero que el señor Sánchez se vaya a su casa, que el señor Iglesias se vaya a su casa, que me dicen que volvió ayer, pero lo que vamos a hacer con Pablo Casado es mandarlo a su casa con el señor Sánchez y, a partir de ese momento cuando el PP gobierne, vamos a sacar adelante una batería deque nos equiparen al resto de la UE", ha subrayado.Egea se ha mostrado. "No conozco ningún partido que esté en contra de la vida. No entiendo cómo Podemos o PSOE, no están en esta manifestación porque precisamente lo que defendemos es la vida, la maternidad, el futuro de España, todo el mundo tiene familia, hasta los de Podemos tienen familia. Por eso creo que hoy en esta manifestación deberíamos estar todos los partidos unidos", ha zanjado.También ha estado presente la exdiputada del PP y candidata de Vox por Murcia,, para "defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural" y ha apostado por "reducir el número de abortos" en España a través de la derogación de la ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y de la aprobación en su lugar de una Ley de apoyo a la Maternidad. "Vox defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural.", ha explicado Méndez durante la marcha, a la que también ha asistido el candidato de Vox al Senado por Madrid, José María Marco.Méndez, que fuedurante la tramitación de la reforma limitada del aborto, ha explicado que ha asistido a la manifestación "como todos los años, a disfrutar y a celebrar este día dedicado a lo más preciado, la vida".Encabezando la marcha se encontraban los presidentes de las asociaciones convocantes, que portaban una gran pancarta con el lema "Sí a la vida". La, ha denunciado "el negocio que mueve la cultura de la muerte" y "las consecuencias terribles del aborto" y ha pedido al futuro Gobierno "una nueva ley que defienda sin fisuras la vida humana" y que implemente medidas de apoyo a las embarazadas. "Por supuesto que no (valdría con volver a la Ley de supuestos de 1985). La defensa de la vida tiene que ser coherente, sin fisuras", ha zanjado Latorre.Por su parte, el pha destacado la presencia de "miles" de jóvenes en esta manifestación, entre ellos 687 voluntarios, que quieren "heredar una sociedad que defienda una serie de valores y el derecho a la vida". Junto a él se encontraban sujetando la pancarta el, entre otros representantes de las asociaciones convocantes.