El Partido Demócrata subraya que el 'informe Muller' no descarta que Trump haya cometido obstrucción a la justicia

Publicada el 25/03/2019 a las 09:08 Actualizada el 25/03/2019 a las 09:40

Las dos principales voces delen el Congreso, Nancy Pelosi y Charles Schumer, han subrayado que el, cuyo resumen ha sido publicado este domingo, no descarta que el presidente estadounidense, Donald Trump , haya cometido un delito de"La carta del fiscal general (Bill) Barr plantea tantas preguntas como las que contesta", aseguran Pelosi y Schumer en un comunicado conjunto en el que argumentan que"El hecho de que el informe del fiscal especial Mueller no exculpe al presidente de un delito tan grave como el de obstrucción a la justicia demuestra lo", añaden.Pelosi es la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, como portavoz de la mayoría demócrata y Schumer es el portavoz del Partido Demócrata en el Senado, donde la mayoría está en manos delEl presidente de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, el demócrata Jerrold Nadler, ha anunciado por su parte que llamarán a declarar a Barr por su interpretación dely ha denunciado "discrepancias" al respecto.Nadler ha apuntado que está "muy preocupado por las discrepancias y la decisión final" de Barr y el Departamento de Justicia que dirige con respecto al informe del fiscal especial Robert Mueller sobre la supuesta conspiración entre la campaña electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, y"Ante las discrepancias tan preocupantes y la decisión final del Departamento de Justicia tras el informe del fiscal especial, en el que Mueller no exonera al presidente, vamos a convocar al fiscal general Barr para testificar ante laen el futuro próximo", ha apuntado Nadler a través de Twitter.Nadler ha realizado este anuncio tras la publicación de una carta de Barr al Congreso en la que resume el Informe Mueller yy obstrucción a la justicia.En ese sentido, Nadler subraya que Mueller no descarta que Trump haya cometido un delito de obstrucción a la justicia, solo que no ha encontrado pruebas "suficientes" que lo puedan demostrar. El propio Nadler ha tenido acceso desde el viernes al informe de Mueller, por el momento secreto, por lo que tendría motivos fundados paray resumen de Barr.En esa misma línea, el miembro de la Cámara de Representantes Bill Pascrell, también demócrata, ha criticado que "el resumen blanqueado del guardaespaldas nombrado por Trump no es aceptable".. Debería publicarse el informe completo de inmediato", ha apostillado.Varios de sus colaboradores más estrechos han sido imputados en un tribunal. Si el fiscal general de Trump no hace que rinda cuentas por sus delitos, es el Congreso el que debe investigar", ha añadido Pascrell. "La pelota está claramente ahora en nuestro tejado", ha remachado.También han pedido la publicación del Informe Mueller varios de los candidatos a la nominación demócrata para lascomo Cory Booker, Kirsten Gillibrand, Kamala Harris y Elizabeth Warren.Este domingo el fiscal general Barr ha remitido una carta al Congreso en la que resumen las conclusiones del fiscal especial Robert Mueller, que ha ipara influir en las elecciones. El informe, según Barr, concluye que no hay pruebas que demuestren estos delitos.