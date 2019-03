IU Madrid registra una querella criminal contra Begoña Villacís por actividades prohibidas y abuso del cargo

Publicada el 25/03/2019 a las 11:15 Actualizada el 25/03/2019 a las 11:16

IU Madrid ha registrado este lunes unacontra la portavoz y candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid,, por presuntos delitos de actividades prohibidas a funcionarios públicos y abuso del ejercicio de su función.Lo hace tras conocer que no comunicó al secretario general del Pleno del Ayuntamiento de Madrid para incluirlo en su declaración de bienes que era administradora solidaria de la sociedad Iuriscontencia . IU Madrid detalla en su querella que hasta abril de 2018 no apareció en el portal de transparencia del Ayuntamiento de Madrid rastro de la actividad mercantil de Villacís y que no renunció a su cargo de administradora de este gabinete jurídico (que dirige su marido) hasta marzo del año pasado, según consta a su juicio en el registro mercantil.Argumenta la querella que este despacho, que representa a un sindicato policial (Unión de Policías Municipales), se querelló contra la concejal de Ahora Madridy que la edil de la formación naranja ha realizado actividades e iniciativas municipales relacionadas directamente sobre la Policía Municipal, lo quee incompatibilidades de su cargo. En consecuencia, IU Madrid considera que la candidata de Ciudadanos ha, que contempla multas de seis a 12 meses y suspensión de cargo público de dos a cinco años.El edil de IU Madrid en el Ayuntamiento de Madridha asegurado a los medios de comunicación que Villacís estaba obligada a informar de su posición de administradora solidaria de esta sociedad.También ha apuntado a que. "No se puede ser juez y parte", ha relatado la coportavoz de IU Madrid Ciudad,De hecho, la querella ahonda en que Villacís debería haberse abstenido de determinadas votaciones en el Pleno como marca la normativa. En caso de ser admitida a trámite la querella, IU Madrid pide que de cité a declarar como testigos a Arce, al secretario general del Pleno,y al marido de Villacís u admistrador de la sociedad,