Un centenar de militantes y cargos de Ciudadanos amenazan con una querella si el partido no aclara el pucherazo

Publicada el 25/03/2019 a las 11:36 Actualizada el 25/03/2019 a las 11:49

Hasta diez procesos sospechosos

Los perdedores de las primarias de CiudadanosLejos de plegarse a la amenaza de expulsión que les hizo llegar la dirección si persisten en pedir explicaciones sobre el proceso telemático de votación, cuestionado desde que saliese a la luz el pucherazo en Castilla y León, al menos un centenar de ellos han decidido organizarse y preparar una querella judicial para denunciar lo ocurrido ante la Audiencia Nacional si Albert Rivera y su equipo no esclarece lo ocurrido, según una información difundida este lunes por la Cadena Ser.Según la emisora de PRISA se trata de un grupo de afiliados que incluyede Cs que prefieren mantener el anonimato para no enfrentar las represalias anunciadas la semana pasada por el Comité de Garantías. Estos militantes acusan al partido de responder con “evasivas” y de forma “parcial y sesgada” a sus peticiones de información. Así que, muy molestos con la reacción del partido, al que acusan de elaborar “listas negras” a partir de quienes han pedido aclaraciones, insisten en la existencia de “diversas irregularidades”.A la vista de que no hay constancia de que Ciudadanos haya iniciado una auditoría interna que aclare “cómo se ha intervenido en el falseamiento del sistema de votación, con qué fines y quiénes han sido los responsables”,de falsedad documental, corrupción entre particulares, revelación de secretos y daños informáticos.Los afectados están convencidos de que que ha habido una “conducta delictiva” y quea la vista de que los hechos pueden afectar a varias comunidades autónomas.Después de lo ocurrido en Castilla y León,en sus procesos de votación y pidieron explicaciones al Comité de Garantías. Es el caso de los perdedores de las primarias a la Presidencia de Madrid, Cantabria, Aragón, Canarias y Murcia, al cabildo de Gran Canaria, a las elecciones generales por Cádiz, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas y a la Alcaldía de València.No obstante, los promotores de esta iniciativa han decidido dar a la direcciónpara que aclaren lo ocurrido antes de de presentar las querella.La semana pasada el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera,en las primarias internas que el partido celebró para elegir a su candidato a la Presidencia de Castilla y León, en el que alguien intentó manipular la votación para que saliese elegida la candidata patrocinada por el aparato de la formación naranja, la exdirigente del PP Silvia Clemente.