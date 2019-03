El guardia civil al mando de la investigación de 1-O califica de "insurreccional" el clima en Cataluña: "Era un polvorín"

Publicada el 26/03/2019 a las 11:02 Actualizada el 26/03/2019 a las 13:08

El teniente coronel de la Guardia Civil, jefe de la policía judicial a cargo de la investigación sobre la organización del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, ha calificado dea partir de las actuaciones en Unipost —donde el Instituto Armado se incautó de miles de tarjetas censales— y sobre todo de la operación de registros del 20S en diferentes sedes del Govern., ha dicho.Así lo ha señalado este testigo clave ante la sala que juzga elen el Tribunal Supremo, incidiendo en la existencia de un antes y un después en el ambiente que rodeó las investigaciones que su equipo de policía judicial llevaba a cabo por orden primero de la Fiscalía de la Audiencia Nacional —desde noviembre de 2015— y después raíz de las diligencias iniciadas en marzo de 2017 por el juez de Barcelona"Detectamos las cartas de Unipost y ahí", ha señalado, para añadir que un día después, con motivo de la operación del 20 de septiembre, hubo que montar un dispositivo especial para que los registros no fueran conocidos con anterioridad y las pruebas que se buscaban pudieran ser. "A partir de ahí nos poníamos en un clima que podríamos calificar, por objetivos y por número de acciones, de insurreccional", ha añadido.Dentro de este clima de acciones dirigidas contra la investigación, el teniente coronel ha señalado que se contabilizaron un total de, tan sólo dos dias antes del 20-S, 84 entre esa fecha y la aplicación dely de nuevo tan solo dos después de dicho momento. Ha dicho también que la celebración del referéndum no era solo el objetivo, sino ", la condición sine qua non para la declaración de independencia o para poner al Estado en una situación de conflicto".A preguntas de la fiscal—cuyo interrogatorio ha merecido varias protestas de las defensas por la terminología utilizada, como la mención a "asedios" cuando el testigo había mencionado escraches—, el teniente coronel ha situado el periodo deAsí, en cuanto a los escraches, el testigo ha contabilizadodurante dichas fechas en casas cuarteles de la Guardia Civil, en las que viven los agentes junto a sus familias y hay niños, según ha subrayado a requerimiento de la fiscal, añadiendo que uno de los casos, en Igualada (Barcelona), se llegó a arrojar una prenda con líquido inflamable. Los cortes en carreteras y vías férreas, sin embargo, fueron más numerosos a raíz de la aplicación del 155 según este testigo —se contabilizaron un total de 193—. Lo que cambió radicalmente tras la intervención del Gobierno defue la respuesta que encontraron cuando acudían a las sedes de la(ANC) o apara ejecutar alguna diligencia, ya que entonces no se encontraban con la resistencia ciudadana que en jornadas anteriores era la tónica general.