El Supremo rechaza la petición de Torra de suspender urgentemente el acuerdo de la JEC sobre la retirada de lazos

Publicada el 26/03/2019 a las 11:43 Actualizada el 26/03/2019 a las 13:24

Advertencias de la JEC

Retiran el lazo del Palau

La Sala Tercera delha rechazado este martes la petición del presidente de la Generalitat,, de suspender urgentemente el acuerdo de la(JEC) en la que le ordenaba retirar los símbolos independentistas de edificios públicos.El presidente catalán presentó el pasado viernes un recurso contencioso-administrativo contra esta decisión del órgano supervisor de procesos electorales, en el que solicitó como medida cautelarísimamientras se resuelve el fondo del asunto. Según han informado fuentes del alto tribunal, los magistrados han rechazado la necesidad de suspender dicho acuerdo con la urgencia que requiere la cautelarísima —que—, si bien inicia el procedimiento como una petición cautelar. Esto significa que se da traslado del recurso a la parte demandada, a la JEC, para que enpresente sus alegaciones contra la suspensión de su propia decisión.Para Torra las resoluciones de la JEC sobre la retirada de lazos y banderas esteladas con el fin de cumplir con el deber de neutralidad política de los poderes públicos ante las elecciones generales del 28 de abril, según afirmó en un comunicado oficial. Denunció que mientras que este órgano ve una grave vulneración de la ley en un cartel, no ve ninguna irregularidad "en que un partido político haga campaña desde el estrado del Tribunal Supremo, donde dos miembros de la JEC están juzgando" a diversos candidatos a las elecciones generales y municipales, en referencia al juicio delindependentista donde la acusación popular la ejerce Vox y dos magistrados forman parte de la Junta, aunque se han abstenido de cualquier decisión que haya estado relacionado con Cataluña.La JEC dio el pasado 11 de marzopara que el presidente catalán ordenase la retirada de todas los símbolos independentistas de los edificios públicos. Tras la negativa de Torra, el organismo de control dio un ultimátum y le advirtió de "las responsabilidades administrativas y, en su caso, penales, en que pudiera incurrir si no cumple estrictamente" este acuerdo.Por otro lado, la Juntapor no haber accedido a cumplir las órdenes, que podría desembocar en una sanción de 300 a 3.000 euros y ordenó a la Consejería de Interior para que encargue a los Mossos la retirada de las pancartas de los lazos amarillos y las esteladas. Además, acordó enviar las diligencias al Ministerio Público por las responsabilidades penales en que haya podido incurrir Torra.El pasado viernes, larecibió el expediente de la Junta y lo remitió a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Cataluña para que "proceda a ejercitar acciones penales" y se querelle contra el presidente de la Generalitat por desobedecer a la JEC.El lazo amarillo que estaba colgado en una de las paredes del Pati dels Tarongers, en el interior del, ha sido descolgado este martes, han explicado fuentes del Ejecutivo catalán. Esto llega después de que el lunes Cs anunciara que volvería a denunciar al presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante la JEC por mantener este lazo dentro de la Generalitat. Pese a que el Govern había retirado el viernes la pancarta con el lazo de la fachada de la Generalitat, se había mantenido un lazo amarillo en el Pati dels Tarongers.