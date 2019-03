Suárez Illana revela que Libertas le ofreció siete millones para fundar un partido para competir con el PP: "Lo aceptó Albert Rivera"

Publicada el 26/03/2019 a las 16:04 Actualizada el 26/03/2019 a las 16:45

El número dos para las listas del PP por Madrid,, ha criticado este martes que el presidente de Ciudadanos,, "habla mucho" de su padre, Adolfo Suárez, el presidente del Gobierno durante la Transición, "pero actúa poco como él".En una entrevista en Antena3, recogida por Europa Press, el candidato conservador ha afeado a Rivera que hasta la fecha, "". "A Rivera le he dicho que es más un Felipe González que un Adolfo Suárez", ha agregado para, asegurar, que él no está intentando asumir lo que representa su padre.Asimismo, el candidato al Congreso por la lista de Madrid ha asegurado que, tras su primer paso por la política en 2003, le ofrecieronpara fundar un partido que atacara al PP y fuera una alternativa. "Se hizo de la mano de Libertas", ha desvelado sobre esta oferta. Libertas fue un oscuro movimiento político fundado por Declan Ganley centrado en las elecciones al Parlamento Europeo de 2009, a las que se presentó sin éxito. En España integró en su coalición a Ciudadanos y su cabeza de lista fue el expresidente de la ONCE Miguel Durán. Aquella aventura le costó a Rivera duras críticas por aliarse con partidos ultraderechistas europeos."Yo, que vengo del trauma de la UCD, dije queun partido que ha hecho tantas cosas por España. Me negué", ha asegurado Suárez, afirmando que la oferta sí la aceptó Albert Rivera. "Resulta que la aceptó Rivera para fundar ese partido. Yo soy leal al PP", ha señalado.Por otro lado, sobre cómo se fraguó su fichaje por el PP de Pablo Casado, ha asegurado que ya le había propuesto en septiembre concurrir en las listas de los populares para las próximas elecciones. "Fue exactamente el dos de septiembre y ahí decidí dar el salto y centrarme en la vida política", ha afirmado el hijo del que fuera presidente del Gobierno durante la Transición Española, Adolfo Suárez.Sobre su anterior etapa política en 2003, cuando se presentó como candidato del PP a la Junta de Castilla-La Mancha y, ha explicado que rechazó el acta cuando el expresidente José María Aznar le fichó para ir al Senado, asegurando que "entendió que él no era la persona correcta"."Había ligado mi futuro a Castilla- La Mancha", ha manifestado Suárez para agregar que, en ese momento, "no podía irse a otro destino", aunque finalmente asumió su responsabilidad por perder las elecciones.Preguntado por qué opinión le merece la formación liderada por Santiago Abascal, Suárez ha apuntado que Vox es un partido de extrema derecha que se ha nutrido de gente que ha trabajado en el PP. "Yo no lo haría nunca, otros sí y lo que vemos es que está haciendo política de bar", ha aseverado."Es muy fácil arreglar el cambio climático y la economía en un bar", ha criticado para exponer que el Partido Popular "es capaz" de hacerlo en la práctica.De este modo, ha incidido en el que el PP "lleva cuarenta años aportando a la historia de España, como ha hecho el PSOE o el Partido Comunista. Esta España la hemos construido entre todos", ha zanjado.