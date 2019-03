El PSOE ligará las pensiones al IPC y no derogará la reforma laboral

Publicada el 27/03/2019 a las 11:39 Actualizada el 27/03/2019 a las 12:29

Pensiones

Recupera la renta básica de emancipación

Renuncia al impuesto de la banca

Mejora de las retribuciones a los militares

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno,, ha presentado este miércoles en Madrid lasdel programa electoral con el que el PSOE se presenta a las elecciones generales del 28 de abril. Este programa, según ha asegruado Sánchez, permitirá que España avance "tras años de parálisis".El PSOE se compromete en su programa electoral areal y a aumentar en mayor medida las pensiones mínimas y no contributivas, para lo que eliminará el actual Índice de Revalorización (IRP), que limita la subida de las pensiones a un máximo del 0,25% en situaciones de déficit en la Seguridad Social. No obstante, este índice, cuando las pensiones han subido con carácter general un 1,6%, por encima del IPC previsto. Sin embargo, el IRP sigue vigente, por lo que el PSOE asume el compromiso de derogarlo.Lo que no derogará si vuelve a gobernar tras las elecciones generales del 28 de abril es, cuya entrada en vigor fue aplazada hasta 2022. El PSOE no habla de suprimirlo, pero sí de reformarlo buscando un "diseño compartido" con los agentes sociales. El PSOE también se compromete a reformar el sistema de pensiones desde el Pacto de Toledo y el diálogo social y se da cinco años para eliminar el déficit de la Seguridad Social, un objetivo que ya había mencionado la ministra de Trabajo,, el pasado verano.Para ello buscará que las cotizaciones sociales soporten el gasto de naturaleza contributiva y amentará progresivamente las aportaciones del Estado ante el gasto ligado a la jubilación de la generación del, que supondrá pasar de pagar las 9,7 millones de pensiones actuales a más de 14,4 millones de pensiones. En materia de empleo, el PSOE tampoco habla de derogar la reforma laboral, sino de eliminar los "aspectos más lesivos" de la misma y de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores para el Siglo XXI. También se compromete a, hasta alcanzar el 60% del salario medio y a reordenar los contratos para dejarlos en tres modalidades: indefinido, temporal y formativo.Respecto a la vivienda, el PSOE asegura que fomentará la, movilizando suelo público que se encuentre disponible mediante la cesión de derecho de superficie y favoreciendo el uso de mecanismos públicos y privados, al tiempo que seen la política de vivienda.Igualmente, impulsará una, consolidando el derecho a la energía, y restablecerá la renta básica de emancipación para el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con ingresos bajos, una medida similar a la que el Gobierno de Zapatero puso en marcha en su día y también a la que recientemente ha puesto en funcionamiento la Comunidad de Madrid.En materia fiscal, el PSOEen su programa electoral, pero se compromete a las medidas fiscales ya anunciadas, como, incrementando la aportación de las grandes empresas y de los contribuyentes de ingresos más altos y grandes patrimonios. También promoverá la armonización a nivel europeo con los impuestos sobre determinados servicios digitales (Tasa Google), el impuesto sobre transacciones financieras (Tasa Tobin) y el impulso a la fiscalidad ambiental que desincentive la contaminación y favorezca la transición ecológica.Por otra parte, el PSOE se proponepara el alquiler de vivienda por parte de jóvenes con bajos ingresos, una medida similar a la que el Gobierno de Zapatero puso en marcha en su día y también a la que recientemente ha puesto en funcionamiento la Comunidad de Madrid.El PSOE ha incluido entre sus prioridades para las próximas elecciones generales del 28 de abril unapara equipararlo al de otros sectores de la Administración Pública. "Avanzaremos en el cumplimiento de los acuerdos adquiridos en materia de equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. También mejoraremos las retribuciones del personal militar para que dejen de cobrar menos que otros sectores de la Administración Pública", ha anunciado.El aumento de las retribuciones en una de las principales reivindicaciones de las asociaciones profesionales de las Fuerzas Armadas, que denuncian que