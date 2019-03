Expertos sostienen que la inmigración irregular "no es un problema de seguridad nacional" y rechazan el "partidismo"

Publicada el 27/03/2019 a las 17:04 Actualizada el 27/03/2019 a las 17:49

Varios expertos en inmigración sostienen quede España, al tiempo queque se hace del fenómeno migratorio por parte de las fuerzas políticas en España.Así lo han puesto de manifiesto durante la presentación del libro El fenómeno migratorio en España. Reflexiones desde el ámbito de la Seguridad Nacional , elaborado por el grupo de estudio de nivel estratégico del. El libro, que incluye 45 artículos escritos por distintos expertos que plasma distintas "miradas" sobre la cuestión migratoria.Uno de los que han participado en el análisis es, profesor Titular de Derecho Constitucional y ex director general de Inmigración del Gobierno, quien ha señalado queya que afecta a España de manera especial por su situación geográfica. Además, González ha recalcado que la inmigración irregular es solamente, "una realidad mucho más pequeña" de lo que parece.En el libro, el profesor universitario expone que "la protección de la libertad, los derechos y el bienestar de los ciudadanos, la defensa de España y los principios y, que es consustancial a una sociedad abierta, plural y democrática".En este sentido, ha puntualizado que el "problema" y "lo que puede poner en riesgo" la seguridad nacional es "la inadecuada" gestión de las entradas irregulares de personas así como de su integración en la sociedad., ha dicho, para después afirmar que los "medios materiales y personales" empleados "son claramente insuficientes". "Si eso no se mejora, no habrá nada que hacer", ha avisado.González, que ha precisado que desde el año 2001 hasta el 2018 han llegado a España a través de vías irregulares alrededor de 330.000 personas, ha defendido la necesidad de que España aborde este tema que, según ha incidido, es "estructural, no es partidista".Por su parte,, experto en derechos humanos y catedrático de filosofía del derecho y filosofía política, ha advertido de que, de cara a la gestión de esta realidad, y concretamente en el derecho migratorio, existe un "problema" que es "la. A su juicio, esto hace que en la gestión predominen los intereses de las sociedades de recepción de migrantes, y no "los de la sociedad de origen o los de los propios protagonistas"."Si quienes diseñan políticas migratorias al menos escucharan, los intereses, necesidades, expectativas y proyectos de quienes emigran, a lo mejor", ha manifestado.Así, ha lamentado que la idea de gobernar sobre esta materia sea "unilateral", que "sigue presente" en el Pacto Mundial para la Migración segura, ordenada y regular la negociación para abordar la cuestión migratoria. "La idea de gobernanza sigue siendo unilateral, aunque se hable de cooperación internacional, siga siendo unilateral:", ha destacado.El experto en derechos humanos ha defendido que, "en vez de poner barreras" a las personas que llegan, "se debe incentivar su capacidad de intervención" a nivel social. Sin embargo, a su juicio, "la voluntad política es extranjerizar" a estas personas., ha declarado por su parte, catedrático de Sociología en la Universidad de A Coruña. Según ha dicho, "una gran parte" de los migrantes que ya están aquí son los que "seleccionan y atraen" a los que vendrán a medio plazo.Así pues, ha abogado por, al tiempo que ha denunciado la falta de una "plantilla" con datos sobre sus perfiles, estudios y trabajos en su país de origen. Además, ha defendido que "desde el minuto uno", independientemente del procedimiento administrativo que puede concluir en su expulsión del territorio español.Para Izquierdo, existe "obsesión" con el control de los flujos migratorios. En su opinión,, pero "no disuaden" al que deciden iniciar su ruta migratoria.Por otro lado,, experta en el impacto por el cambio climático ha avisado del "vacío legal" que existe porque "no existe una definición exacta" para una persona "está obligada aen su país de origen. "La Unión Europea tiene que ver el origen de las migraciones y las políticas migratorias deben ser transversales", ha incidido.La secretaria de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, Ana Botella, que ha inaugurado el acto de presentación del libro, ha apostado por una política común y "unificada" en materia de inmigración. "Esto no va de cerrar fronteras, sino de estructurar una política europea", ha dicho durante su intervención.