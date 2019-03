La UE deja sin barcos la 'Operación Sophia' de lucha contra las redes de tráfico de migrantes en el Mediterráneo

Publicada el 27/03/2019 a las 17:46 Actualizada el 27/03/2019 a las 18:43

Los Veintiocho han acordado este miércolesde lucha contra las redes de tráfico de personas en el mar Mediterráneo, tal y como reclamaba Italia para aceptar su prórroga durante seis meses más, hasta el 30 de septiembre."Los Estados miembro han alcanzado un acuerdo político para, pero pedirán al comandante que suspenda temporalmente el despliegue de los medios navales de Sophia durante esta ampliación", han confirmado a Europa Press fuentes europeas.Los Veintiocho han aceptado así la solución de compromiso que puso encima de la mesa elpara mantener la operación, cuyo mandato expiraba el 31 de marzo, y dar más tiempo a los Gobiernos a encontrar una solución al problema del desembarco y posterior distribución de los inmigrantes y refugiados rescatados por la operación.La portavoz de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Maja Kocijancic , ha reconocido en la rueda de prensa diaria del Ejecutivo comunitario que una operación "marítima" sin barcos, pero ha insistido en quede los Estados miembro para mantener la operación., uno de los dos barcos de la operación junto a la fragata italiana Luigi Rizzo, que ejerce de buque insignia dado que Italia ejerce el mando de la operación.España también aporta un helicóptero AB-212 y el avión de patrulla marítima CN-235 VIGA D4, mientras que Italia aporta otro helicóptero y Polonia y Países Bajos también contribuyen con sendos aviones de patrulla marítima."Tomaremos medidas para reducir los efectos de la suspensión que conllevará (la retirada de buques) pero está claro que el mandato no se podrá ejercer plenamente", ha subrayado Kocijancic, sin avanzar detalles.La portavoz ha insistido en que la operación es "esencial" y que sus objetivos principales de "romper el modelo de negocio de los traficantes, el apoyo al cumplimiento del embargo de armas y el, estos tres elementos continúan", al tiempo que ha admitido que "queda mucho por hacer" para mejorar lay las violaciones de Derechos Humanos sobre el terreno, cuyo cierre exige la Unión Europea.Italia ya dejó claro a sus socios este lunes su rechazo a aceptar prolongar sin cambios la operación sin un acuerdo previo para el reparto posterior de los inmigrantes rescatados y se mostró dispuesta a aceptar su prórroga si se retiraban los barcos."Se trata de una decisión positiva que muestra la determinación de los Estados miembro de seguir trabajando para buscar una solución y preservar la operación", han subrayado fuentes europeas.Los embajadores de los Veintiocho ante el Comité Político y de Seguridad de la UE, encargado del seguimiento de las operaciones, llegaron este martes asobre la solución de compromiso y este miércoles ha recibido el visto bueno de las capitales, aunque la decisión y los textos jurídicos necesarios todavía deberán aprobarlos formalmente los Veintiocho, antes del 31 de marzo.Varios Estados miembro, incluidos Alemania, Irlanda y España, respaldaron prorrogar "entre tres y seis meses" la operación, aunqueLa UE ya abrió la puerta hace varias semanas a la opción de, pero manteniendo la formación de los guardacostas y las patrullas de vigilancia aérea. Otra de las opciones que se pusieron sobre la mesa era acordar una extensión "puente" de la operación para dar tiempo a poner en marcha"no ejecutiva" para continuar con las labores de formación de los guardacostas libios si los Veintiocho daban su acuerdo a la nueva misión.Los Veintiochotres meses más aunque entonces la probaron sin cambios, con sus medios navales. Italia, país que ha recibido a todos los inmigrantes rescatados desde el lanzamiento de la operación, lleva meses avisando a sus socios que no los seguirá aceptando.Alemania anunció a finales de enero que no reemplazaría la fragata que mantenía en la operación tras criticar que desde hace meses Sophia no se centra en su tarea principal de combatir las redes de tráfico y que el Gobierno italiano haya impedido el desembarco de inmigrantes en Italia desde el verano, a pesar de que el mandato de la operación "se basa en el compromiso de Italia de acoger a los migrantes rescatados".Varios países, entre ellos España y Alemania, trabajan en "un mecanismo temporal" de distribución "sobre una base voluntaria, que no prejuzgue los resultados de la reforma de Dublín ", pero insisten en que Italia debe ser incluida en el mecanismo.España y Francia, entre otros, rechazan que se cubra solo a los migrantes rescatados en el marco de la Operación Sophia, como pedía Italia, e insisten en que la solución pasa por un acuerdo más global en el marco de la, que sigue bloqueada por el rechazo de los países del este a aceptar inmigrantes en base a un sistema de cuotas.