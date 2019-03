La Justicia europea reconoce el derecho a devolver un colchón comprado en Internet aunque esté desprecintado

Publicada el 27/03/2019 a las 11:17 Actualizada el 27/03/2019 a las 11:38

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha reconocido este miércoles elEl tribunal de Luxemburgo ha determinado que, como en el caso de una, el comerciante puede hacer que el colchón esté de nuevo en condiciones de ser comercializado sin incumplir las normas de salud e higiene mediante un tratamiento de limpieza o desinfección.La Justicia europea resuelve la cuestión prejudicial elevada por el Tribunal Supremo Civil y Penal de Alemania, que preguntó por el caso de una ciudadana que adquirió un colchón en el sitio web de la empresa alemana slewo.La empresa, sin embargo, considera que la clienta no podía ejercer el derecho de desistimiento porque la directiva sobre derechos de los consumidores lo excluye cuando se trata de "bienes precintados que no sean aptos para ser devueltos por razones dey que hayan sido desprecintados por el consumidor después de su entrega".En su sentencia, el TUE responde que la retirada de la capa de protección de un colchón adquirido en InternetEn primer lugar, el Tribunal de Justicia de la UE señala que "no parece" que el colchón deje "definitivamente" de estar en condiciones depor un tercero o vendido otra vez "por el mero hecho de que pueda haber sido utilizado".En este sentido, los jueces europeos recuerdan que un mismo colchón sirve a sucesivos clientes en un hotel, que existe un mercado de ocasión para colchones y que los colchones utilizadosEn segundo lugar, el tribunal de Luxemburgo remarca que, a afectos del derecho de desistimiento, un colchón puede compararse con una prenda de vestir, una categoría para la que la directiva prevé expresamente la posibilidad de queEn concreto, el TUE ha apuntado que "cabe presumir" que el vendedor, después de su devolución y mediante un "tratamiento de limpieza o desinfección", hacer que el colchón esté en condiciones de ser nuevamente utilizado por un tercero y, por tanto, ser comerciado de nuevo, sin contravenir los imperativos de protección de la salud o de higiene.No obstante, laañade que el consumidor responde de toda depreciación que resulte de las manipulaciones que no sean necesarias para determinar la naturaleza, las características y el buen funcionamiento del colchón.