La líder de los observadores del 1-O, que cobraron casi 180.000 euros por un mes de trabajo, desconoce lo ocurrido el 20S

Reunión con Romeva

, que lideró un equipo de una docena de expertos pagados por el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña () que permaneció en Cataluñacon el encargo de hacer un informe que recogiera "con perspectiva histórica" la realidad político-social en Cataluña durante esos días– no ha podido recordar en su declaración en el Tribunal Supremoen Barcelona el 20 de septiembre , una de las jornadas clave del procés.El equipo, según el escrito de acusación de la Fiscalía,a los queque fueron pagados en el mes de octubre, según ha reconocido. "No sé lo que ocurrió el 20 de septiembre" ha respondido a preguntas de la fiscal Consuelo Madrigal, que también le ha inquirido por su experiencia concreta en la jornada del referéndum ilegal. "Estuve casi todo el día en mi oficina coordinando la labor de otros miembros de mi equipo", ha reconocido la experta, de nacionalidad neozelandesa, que ha contestado en inglés y asistida de intérprete.La testigo, encargada de coordinar el trabajo de sus compañeros y asegurara Diplocat –lo que hizo a mediados de octubre desde Escocia– ha reconocido también haber visitadoen dicha jornada, en el que observó cómo se abrían las urnas y se contabilizaban los votos "según el procedimiento acordado", se ha limitado a señalar.Catt, que en concepto de salarios por su trabajo esos días en Cataluña , ha comenzado su declaración reconociendo ante la sala que tiene un máster en ciencia política y es doctora en Economía aunque actualmente no trabaja, yen 2017. El grupo lo integraban politólogos y expertos en derechos humanos, administración electoral y medios de comunicación "contratados por Diplocat desde julio a mediados de octubre de 2017 para trabajar de lo que estaba pasando en Cataluña desde una perspectiva histórica", ha explicado.No obstante, al ser interrogada por la fiscal y la abogada del Estado por aspectos concretos de su labor, como las instituciones que había visitado y las personas con las que se entrevistaba en esas fechas, Catt se ha limitado a señalar que esy que sóloque le indicaban "funcionarios de la Generalitat". También se encontraba con personas que teníana, ha añadido.No obstante, a preguntas del abogado de Vox Javier Ortega Smith , que ejerce la acusación popular, la experta ha reconocido que el exconsejero de Exteriores Raül Romeva –para quien se piden 16 años de cárel por los delitos de rebelión y malversación– se encontraba en algunas de lasa las que asistió. También se reunió con el secretario general de DIPLOCAT, Albert Royo.No obstante, y ya en el turno de preguntas de las defensas, Cattque su trabajo durante aquellos días pueda considerarse como una misión de observación electoral. "Era un proyecto de investigación, en ningún momento se nos pidió una validación del resultado, ha manifestado. El hecho de que lo presenciásemos no hace que nuestro trabajo allí fuese una misión de observación".